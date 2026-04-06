ظفرقندی خواستار تداوم تامین بودجه حوزه سلامت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در دهمین جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت‌های مالی انجام‌ شده، بر نقش حیاتی بخش سلامت به‌ عنوان «بال دیگر امنیت کشور» تأکید کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها شد.

وزیر بهداشت از همراهی و مساعدت در تأمین منابع برای پرداخت بخشی از مطالبات پرسنل، تجهیزات و دارو تقدیر و ابراز امیدواری کرد با استمرار این حمایت‌ها، خدمات حوزه سلامت همچنان در بالاترین سطح به مردم ارائه شود.

همچنین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این نشست بر ضرورت ارزیابی فوری خسارات واردشده به مراکز دانشگاهی، درمانی و بهداشتی تأکید کرد و گفت: با هماهنگی دولت چهاردهم، روند بازسازی این اماکن در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد تیم ملی سلامت در حوزه‌های بهداشت، درمان و دارو، از تلاش‌ها و همراهی این مجموعه در شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی قدردانی و حملات به مراکز درمانی و علمی را به‌ شدت محکوم کرد.