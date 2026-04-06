آیین سنتی«چمر» همزمان با مراسم چهلم رهبر شهید در ملکشاهی برگزار می شود

عباس شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: این آیین با حضور مردم و به میزبانی مردم انقلابی ملکشاهی برگزار میشود.
شیخی افزود: یکی از بخشهای مهم این برنامه، برگزاری آیین سنتی «چَمَر» است که از آیینهای اصیل و ریشهدار این منطقه به شمار میرود و در فرهنگ مردم ایلام جایگاه ویژهای دارد.
فرماندار ملکشاهی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: این آیین روز پنجشنبه هفته جاری در شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.
وی از عموم مردم استان ایلام و هماستانیها دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند.
