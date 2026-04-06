آیین سنتی«چمر» همزمان با مراسم چهلم رهبر شهید در ملکشاهی برگزار می شود

وی اظهار کرد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و هم‌استانی‌ها و به میزبانی مردم انقلابی شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.

شیخی افزود: یکی از بخش‌های مهم این برنامه، برگزاری آیین سنتی «چَمَر» است که از آیین‌های اصیل و ریشه‌دار این منطقه به شمار می‌رود و در فرهنگ مردم ایلام جایگاه ویژه‌ای دارد.

فرماندار ملکشاهی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: این آیین روز پنجشنبه هفته جاری در شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.

وی از عموم مردم استان ایلام و هم‌استانی‌ها دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند.