به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای خواهد داد. وی در این راستا نکات زیر را مطرح کرد:



۱. کاربرد زور علیه تمامیت ارضی ایران، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت مطلق تهدید به زور) و مصداق تجاوز طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است.



۲. تهدید به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها (زیرساخت‌های غیرنظامی)، جنایت جنگی طبق ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷ (ماده ۵۲) محسوب می‌شود.



۳. رئیس‌جمهور آمریکا در قامت بالاترین مقام رسمی کشورش، علناً به ارتکاب جنایات جنگی تهدید کرده است - عملی که مسئولیت کیفری فردی وی را در دیوان کیفری بین‌المللی و هر دادگاه ملی صالحه ایجاب می‌کند.



۴. جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به هرگونه تجاوز یا تهدید قریب‌الوقوع، پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده خواهد داد.



۵. توصیه می‌شود پیش از آنکه نام رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان ابرجنایتکار جنگی در تاریخ ثبت شود، از ادامه این تهدیدات - که آثار آن صرفاً به ایران محدود نخواهد بود - دست بردارد.



این اظهارات نشان‌دهنده عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.