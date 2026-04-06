۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۵

غریب آبادی:ایران به هرگونه تهدید پاسخی قاطع و پشیمان کننده می‌دهد

معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای خواهد داد. وی در این راستا نکات زیر را مطرح کرد:

۱. کاربرد زور علیه تمامیت ارضی ایران، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت مطلق تهدید به زور) و مصداق تجاوز طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است.

۲. تهدید به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها (زیرساخت‌های غیرنظامی)، جنایت جنگی طبق ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷ (ماده ۵۲) محسوب می‌شود.

۳. رئیس‌جمهور آمریکا در قامت بالاترین مقام رسمی کشورش، علناً به ارتکاب جنایات جنگی تهدید کرده است - عملی که مسئولیت کیفری فردی وی را در دیوان کیفری بین‌المللی و هر دادگاه ملی صالحه ایجاب می‌کند.

۴. جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به هرگونه تجاوز یا تهدید قریب‌الوقوع، پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده خواهد داد.

۵. توصیه می‌شود پیش از آنکه نام رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان ابرجنایتکار جنگی در تاریخ ثبت شود، از ادامه این تهدیدات - که آثار آن صرفاً به ایران محدود نخواهد بود - دست بردارد.

این اظهارات نشان‌دهنده عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.

هادی رضایی

    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      شیطان پیش اینها والله کم اورده باید یه دوره بیاد پیش اینها برای اموزش دیدن ویاد گیری
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ایران باید فوری و سریع مجوز و دستور ساخت و تولید بمب اتمی را اعلام و صادر کند
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      نام تمامی پل‌ها و زیرساخت‌های تولید برق در همه کشورهای عربی و اسراییل را که قرار است بزنید منتشر کنید. موشک قاره‌پیما را آزمایش کنید. بازدارندگی را ایجاد کنید.
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      واین در حالی است که ایران در مورد تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران برای سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بارها نامه ارسال کرده است سئوال اینجاست که پس چه شد پس چرا بررسی و رسیدگی نکردند و خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کردند چرا؟
    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله به زیرساخت‌های ایران جنایت جنگی است ولی اما متأسفانه دولت وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند.
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تجاوز و حمله وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران 100 درصد فقط غیر نظامیان ایرانی بوده است. ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
      • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
      • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
      • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عام می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
      • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.
      • IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      در ۲۸ فوریه، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل بمباران اهدافی در ایران را آغاز کردند و ایران نیز با هدف قرار دادن اسرائیل و همچنین منافع آمریکا در منطقه به این حمله پاسخ داد. نیروهای ایرانی موفق شدند هواپیماها، رادارها و سیستم‌های دفاع هوایی آمریکایی مستقر در پایگاه‌های مختلف در خاورمیانه را منهدم کنند.
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      که وضعیت برای واشنگتن بدتر خواهد شد، زیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هرگز اعتراف نخواهد کرد که با آغاز عملیات در خاورمیانه مرتکب اشتباه شده است. نه اسرائیل و نه آمریکا نمی‌توانند به این شکل ادامه دهند. آمریکا همین الان هم در حال فروپاشی است و هیچ راه حلی ندارد. در تنگه هرمز هم هیچ راه حلی وجود ندارد و اوضاع بدتر هم خواهد شد. ایرانی‌ها اوضاع را در دست دارند.
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.

