به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمانکنندهای خواهد داد. وی در این راستا نکات زیر را مطرح کرد:
۱. کاربرد زور علیه تمامیت ارضی ایران، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت مطلق تهدید به زور) و مصداق تجاوز طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل است.
۲. تهدید به حمله به نیروگاهها و پلها (زیرساختهای غیرنظامی)، جنایت جنگی طبق ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی و پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷ (ماده ۵۲) محسوب میشود.
۳. رئیسجمهور آمریکا در قامت بالاترین مقام رسمی کشورش، علناً به ارتکاب جنایات جنگی تهدید کرده است - عملی که مسئولیت کیفری فردی وی را در دیوان کیفری بینالمللی و هر دادگاه ملی صالحه ایجاب میکند.
۴. جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به هرگونه تجاوز یا تهدید قریبالوقوع، پاسخی قاطع، فوری و پشیمانکننده خواهد داد.
۵. توصیه میشود پیش از آنکه نام رئیسجمهور آمریکا به عنوان ابرجنایتکار جنگی در تاریخ ثبت شود، از ادامه این تهدیدات - که آثار آن صرفاً به ایران محدود نخواهد بود - دست بردارد.
این اظهارات نشاندهنده عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمانکنندهای خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تهدیدات اخیر، تأکید کرد که کشورمان به هرگونه تهدید پاسخ قاطع و پشیمانکنندهای خواهد داد. وی در این راستا نکات زیر را مطرح کرد:
