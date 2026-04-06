  استانها
  2. البرز
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۰

حمله رژیم صهیونی آمریکایی به منطقه ای مسکونی در نظرآباد

کرج- بامداد امروز دوشنبه جنگنده های رژیم صهیونی و آمریکایی به محله رسالت واقع در نظرآباد حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله سیف ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اعلام این خبر گفت : حمله صورت گرفته به منازل مسکونی بوده و خساراتی را به جای گذاشته است.

وی افزود : هم اکنون نیروهای امدادی در محل حضور داشته و در حال آواربرداری هستند و از تعداد شهدا یا مجروحین تا پایان آوار برداری اطلاعی در دسترس نیست .

سیف اظهار داشت : اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد

او در پایان مجدد بر دریافت اخبار از مراجع رسمی تاکید نمود و از رسانه ها و شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند .

