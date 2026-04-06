اقلید یکپارچه پای کار جبهه مقاومت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صابر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای دفاع مقدس و حوادث اخیر، گفت: مردم شهرستان اقلید از آغاز جنگ اخیر تاکنون، با حضوری خودجوش و پرشور در صحنههای مختلف، همبستگی و پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی نشان دادهاند.
وی با بیان اینکه این حضور از سوی اقشار گوناگون جامعه از جمله بازاریان، اصناف، اساتید، دانشجویان، دانشآموزان، بانوان و بسیجیان شکل گرفته است، ادامه داد: برنامههایی همچون دستهروی، پیادهروی، تجمعات مردمی و کاروانهای خودرویی بهصورت مستمر و با هماهنگی شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه اقلید با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ دراین شهرستان افزود: این ستاد با هدف ساماندهی ظرفیتهای شهرستان در حوزههای مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، معیشت مردم، پشتیبانی اجتماعی و کمک به رزمندگان فعالیت خود را آغاز کرده است.
سرهنگ صابر گفت: مواکب شهرستان نیز در جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی فعال هستند و تاکنون بیش از پنج مرحله بارگیری و ارسال کمکهای مردمی به جبهههای حق علیه باطل انجام شده است.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتهای شهرستان برای خدمترسانی به مردم، گفت: خوشبختانه امروز شاهد تعامل، همافزایی و ارتباط هدفمند میان ادارات و مجموعههای مختلف شهرستان هستیم.
وی همچنین از آغاز فرآیند نامنویسی و سازماندهی داوطلبان در قالب گردانهای رزم و گروههای جهادی خبر داد و افزود: این روند از طریق پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج در حال انجام است.
فرمانده سپاه اقلید در پایان با اشاره به اهمیت حفظ امنیت عمومی و نیز روشنگری در فضای جامعه، خاطرنشان کرد: از ظرفیت ائمه جماعات و امام جمعه شهرستان در راستای جهاد تبیین و تبیین ابعاد جنگ اخیر استفاده شده است.
