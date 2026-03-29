انقلاب اسلامی جرقه بیداری مردم جهان است

حجتالاسلام عباس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای شهدا، گفت: شهدا با ایمان راسخ به هدف خود، از قید دلبستگیهای مادی رها شده و با آمادگی کامل، مسیر شهادت را انتخاب میکنند؛ مسیری که آنان را به برندگان حقیقی دنیا تبدیل کرده است.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، این مقطع را «پیچ تاریخی» توصیف کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی، هرگونه سکوت یا همراهی با دشمن، به معنای قرار گرفتن در جبهه باطل است و ملتها باید با بصیرت، مسیر خود را از دشمنان جدا کنند.
نماینده طلاب شهرستانهای جنوبی استان فارس، با تأکید بر نقش سنتهای الهی در پیروزیها افزود: هرجا به این سنتها تمسک جستهایم، موفق بودهایم و در مقابل، دنیاگرایی و غفلت از ارزشها، مانع تحقق پیروزیها شده است.
انقلاب اسلامی بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی دارد
حجت الاسلام محمودی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان با تکیه بر قدرت نظامی و جنگ ترکیبی به دنبال مهار ایران و تغییر معادلات منطقهای هستند، اما تجربه نشان داده است که این اهداف هرگز محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الهامبخش ملتهای آزادیخواه در جهان بوده است، تأکید کرد: به برکت ایستادگی و مقاومت ملت ایران، این انقلاب بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی داشته و مسیر جدیدی پیشروی ملتها گشوده است.
روحانیون پای کار انقلاب و نظام ایستاده اند
نماینده طلاب شهرستانهای جنوبی فارس همچنین با قدردانی از نیروهای مسلح کشور افزود: امروز جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه ایستاده و با وجود تمام فشارها، توانسته نقشههای دشمن برای ایجاد نظام تکقطبی در جهان را ناکام بگذارد.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی طلاب کشور در کنار مردم، پای کار انقلاب و نظام ایستادهاند و با آگاهی و بصیرت، از آرمانهای آن دفاع میکنند.
