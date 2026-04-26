تصویب ۱۳ طرح جامع برای توسعه پایدار خدمات شهری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زارعی ظهر یکشنبه در نشست خبری از تصویب ۱۳ طرح جامع در راستای توسعه پایدار و ارتقای خدمات شهری خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها، ثبات سازمانی را به ارمغان آورده و از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: طرح جامع سازمان آتش‌نشانی که یک برنامه ۲۵ ساله است، در ۵ سال اول خود، با هدف رساندن چشم‌انداز شیراز به استانداردهای جهانی در تعداد ایستگاه‌ها، گام‌های مؤثری برداشته است.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه طرح تفصیلی، نحوه اجرای دقیق پروژه‌ها را مشخص می‌کند، افزود: در راستای اجرای این طرح‌های جامع، ۴۸ پروژه مهم تعریف شده که وضعیت اجرای هر یک به دقت مشخص شده است. طرح جامع به معنای انتخاب بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف با استفاده از دانش متخصصان است.

زارعی در ادامه به عملکرد سازمان در دوران جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در این دوره، ۴۱ عملیات دفاعی در سطح شهر شیراز انجام شد که منجر به حداقل تلفات گردید.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز همچنین از جذب نیروی انسانی جدید در سازمان خبر داد و تصریح کرد: سازمان آتش‌نشانی با هدف چابکی و چالاکی، اقدام به جذب نیروهای جوان کرده است. در ۵ سال اخیر، ۵ ایستگاه جدید به مجموع ۲۲ ایستگاه سازمان اضافه شده است. علاوه بر این، شناسایی ساختمان‌های ناایمن و اقدامات مؤثر در زمینه آموزش و جذب نیروهای داوطلب نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان بوده است.