کلانتری: جنگ رمضان، محاسبات راهبردی دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به ابعاد گسترده جنگ رمضان، اظهار کرد: این جنگ دارای پیچیدگی‌های فراوانی است و بررسی کامل ابعاد آن نیازمند گذر زمان و انتشار اسناد و تحلیل‌های مختلف خواهد بود.

وی با بیان اینکه جنگ رمضان را نمی‌توان در چند جلسه بررسی و جمع‌بندی کرد، افزود: همان‌گونه که هنوز پس از سال‌ها درباره دفاع مقدس کتاب‌ها و اسناد جدید منتشر می‌شود، درباره این جنگ نیز در آینده ابعاد بیشتری روشن خواهد شد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به تفاوت این جنگ با درگیری‌های پیشین تصریح کرد: برای نخستین‌بار آمریکا به‌صورت رسمی و مستقیم وارد یک جنگ تمام‌عیار با جمهوری اسلامی ایران شد؛ موضوعی که این رخداد را در تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه کرده است.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به محاسبات دشمن پیش از آغاز جنگ گفت: بر اساس تحلیل‌های اعلام‌شده از سوی خود دشمن، تصور آنان این بود که جمهوری اسلامی ایران در اثر فشارهای اقتصادی و جنگ روانی تضعیف شده و تنها با یک ضربه نهایی می‌توان ساختار آن را فروپاشید.

وی ادامه داد: این تحلیل که مبتنی بر نظریه‌هایی همچون «زدن رأس نظام» بود، در جنگ رمضان به‌طور کامل باطل شد و نشان داد پیوند مردم با نظام بسیار عمیق‌تر از برآوردهای دشمن است.

شکسته شدن هیمنه آمریکا از مهم‌ترین دستاوردهاست

تولیت شاهچراغ(ع) با اشاره به دستاوردهای این جنگ بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج جنگ رمضان، شکسته شدن هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ موضوعی که امروز مورد اذعان بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین‌المللی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین سلطه و هژمونی آمریکا در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه در غرب آسیا، دچار تزلزل جدی شد و این مسئله نشانه‌ای از تغییر در معادلات قدرت جهانی است.

کلانتری با اشاره به نقش راهبردی تنگه هرمز گفت: در جریان این جنگ، توان جمهوری اسلامی ایران در کنترل و تأثیرگذاری بر این گذرگاه مهم اقتصادی جهان به‌صورت عملی به نمایش درآمد و اهمیت آن برای افکار عمومی جهانی بیش از پیش آشکار شد.

انسجام ملی و حضور مردم؛ سرمایه راهبردی نظام

تولیت شاهچراغ(ع) با تأکید بر نقش مردم در این جنگ خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنگ رمضان، تقویت انسجام ملی و حضور گسترده مردم در صحنه بود که در شرایطی سخت و حساس، پشتوانه‌ای قوی برای نظام ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این حضور مردمی در واقع نوعی تجدید قوا برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و آثار آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

بی‌اعتباری شعارهای غربی و احیای گفتمان انقلاب

حجت الاسلام کلانتری افزود: جنگ رمضان همچنین موجب بی‌اعتبار شدن شعارهای حقوق بشر و دموکراسی غربی شد و بار دیگر ماهیت واقعی این ادعاها را برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، پیام و گفتمان انقلاب اسلامی بار دیگر در سطح جهان احیا و مورد توجه ملت‌های مختلف قرار گرفت.

ظهور ایران به‌عنوان قدرتی نوین در عرصه جهانی

تولیت شاهچراغ(ع) با اشاره به تغییر جایگاه ایران در نظام بین‌الملل گفت: یکی دیگر از نتایج مهم این جنگ، ظهور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت اثرگذار در سطح جهانی است؛ موضوعی که حتی از سوی برخی تحلیلگران غربی نیز مورد اذعان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخشی از نتایج این جنگ در آینده محقق خواهد شد، افزود: تثبیت بازدارندگی ایران، محکومیت متجاوزان، اخذ غرامت و تغییر در معادلات منطقه‌ای از جمله دستاوردهایی است که در گذر زمان به نتیجه خواهد رسید.

تأکید بر هم‌افزایی میدان و دیپلماسی

حجت الاسلام کلانتری در پایان با تأکید بر نقش مکمل میدان و دیپلماسی خاطرنشان کرد: هرچه قدرت میدانی تقویت شود، دست برتر در مذاکرات نیز حاصل خواهد شد و این دو حوزه باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

تولیت شاهچراغ(ع) همچنین بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و آن را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در شرایط کنونی دانست.