حجتالاسلام و المسلمین سید مختار موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه اخیر و حمله به مراکز عمومی از جمله دادگستری لارستان، این رخداد را نمودی از تقابل دیرینه جبهه حق و باطل توصیف کرد و گفت: این رویارویی سالهاست در عرصههای مختلف جریان دارد و ملت ایران با تکیه بر آموزههای مکتب اهلبیت(ع) و فرهنگ مهدویت، با بصیرت و استقامت در این مسیر ایستادگی کردهاند.
وی با بیان اینکه دشمنان بهدنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند، ادامه داد: تصور آنان این است که با اقدامات تروریستی میتوانند مسیر این ملت را تغییر دهند، اما تجربههای گذشته نشان داده است که هر اقدام خشونتآمیز، نتیجهای معکوس به همراه دارد و بر قدرت و انسجام ملی میافزاید.
امام جمعه لارستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان تصریح کرد: در بسیاری از این حوادث، قربانیان را مردم بیدفاع، زنان و کودکان تشکیل میدهند و حادثه اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ موضوعی که بار دیگر مظلومیت ملت ایران و چهره واقعی دشمنان را برای افکار عمومی آشکار ساخت.
حجت الاسلام موسوی حضور گسترده مردم در آیینهای بزرگداشت شهدا را نشانهای از پیوند عمیق اجتماعی و همبستگی ملی دانست و تأکید کرد: ملت ایران همواره در بزنگاههای حساس، با اتحاد و همدلی در کنار یکدیگر ایستادهاند و همین سرمایه اجتماعی، عامل اصلی عبور از بحرانهاست.
امام جمعه لارستان تصریح کرد: مسیر عزت، استقلال و مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت و یاد و نام شهدا به عنوان چراغی روشن، مسیر آینده این ملت را هدایت خواهد کرد.
