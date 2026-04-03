به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با دعوت همگان به تقوای الهی، تقوا را عمل به دستورات الهی و پرهیز از گناه دانست و اظهار کرد: همه شئون زندگی، از جمله جنگ و مقابله با دشمن، باید در چارچوب فرامین الهی تعریف شود.

وی با استناد به آیه‌ای از سوره بقره، تصریح کرد: قرآن کریم به‌ صراحت هدف و پایان جنگ را مشخص کرده و فرموده است «بجنگید تا فتنه برچیده شود». این فتنه همان وضعیتی است که دشمنان با ایجاد چرخه‌ای از جنگ و مذاکره، ملت‌ها را در حالت دائمی فشار و ناامنی نگه می‌دارند.

امام جمعه شیراز افزود: ملت ایران با تکیه بر همین دستور الهی، مسیر خود را روشن کرده و تا زمانی که این فتنه‌ها پایان نیابد، از پای نخواهد نشست.

سه هدف راهبردی جهاد از نگاه قرآن

آیت‌الله دژکام با اشاره به سه هدف اساسی جهاد در قرآن گفت: نخستین هدف، از بین بردن فتنه است؛ دوم، برپایی دین الهی در سراسر جهان و سوم، مجازات و انتقام از ظالمان.

وی تأکید کرد: ملت ایران نه‌تنها برای احقاق حقوق خود ایستاده، بلکه زمینه‌ساز تحقق حکومت جهانی عدالت است و در این مسیر، نقش تاریخی خود را ایفا می‌کند.

خون شهدا بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ وعده انتقام قطعی است

نماینده ولی‌ فقیه در فارس با تأکید بر اینکه خون شهدا هرگز پایمال نمی‌شود، اظهار کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران از خون‌های پاکی که در این مسیر ریخته شده نخواهد گذشت و انتقام این جنایات به هر شکل ممکن گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به فرهنگ عاشورا افزود: همان‌گونه که در زیارت عاشورا طلب انتقام خون امام حسین (ع) مطرح است، امروز نیز این مسیر ادامه دارد و ملت ایران خود را در این جبهه می‌بیند.

جهاد فقط در میدان جنگ نیست

آیت‌ الله دژکام با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از جبهه مقاومت گفت: جهاد تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود و هرگونه کمک مالی، روحی و حمایتی از رزمندگان، اجری هم‌سنگ مجاهدت دارد.

وی افزود: امروز میلیون‌ها نفر آمادگی خود را برای دفاع اعلام کرده‌اند و بسیاری نیز با حمایت از خانواده‌های رزمندگان و تأمین نیازهای جبهه، در این مسیر سهیم هستند.

اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی؛ مأموریت اصلی مسئولان

نماینده ولی‌ فقیه در فارس در خطبه های دوم نمازجمعه شیراز با اشاره به آغاز فعالیت‌های اداری پس از تعطیلات نوروز، بر لزوم درک شرایط جنگی توسط مدیران تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با روحیه جهادی و تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی به مردم را در اولویت قرار دهند.

وی شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» را راهبرد اصلی کشور دانست و افزود: مدیران باید به جای پرداختن به مباحث نظری، به‌صورت عملیاتی وارد میدان شوند و عملکرد خود را به‌طور مستمر ارائه دهند.

آیت‌ الله دژکام با تأکید بر نقش مردم در اقتصاد مقاومتی گفت: همان‌گونه که دفاع از کشور مردمی است، اقتصاد نیز باید با مشارکت مردم اداره شود.

وی ادامه داد: تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی و ایجاد هماهنگی میان دولت، ملت و رسانه‌ها، مسیر پیشرفت کشور را هموار خواهد کرد.

ایران در مسیر تبدیل شدن به قدرت جهانی

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به اقتدار روزافزون ایران تصریح کرد: امروز حتی برخی که تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه بودند، به قدرت واقعی ایران پی برده‌اند و این مسیر با اتکا به ایمان، وحدت و تلاش ادامه خواهد یافت.

آیت‌ الله دژکام ابراز امیدواری کرد: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ارزش‌های دینی، به یکی از قطب‌های قدرت جهانی تبدیل شود و در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کند.