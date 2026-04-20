۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

ولدان: جهاد تبیین همچنان نیازمند بازخوانی چیستی، چرایی و چگونگی است

ولدان: جهاد تبیین همچنان نیازمند بازخوانی چیستی، چرایی و چگونگی است

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بر لزوم باز تعریفی از مفهوم جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: این موضوع مهم همچنان نیازمند بازخوانی چیستی، چرایی و چگونگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، صبح دوشنبه در نشست معاونان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان‌های جنوب کشور در شیراز با اشاره به جایگاه فرهنگی، مذهبی، ادبی و علمی این استان در کشور، به تبیین مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه جنوب کشور و نیز تحلیل ابعاد «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ اصول و انسجام اجتماعی، خواستار پرهیز از خطوط‌کشی‌های سیاسی و مرزبندی‌های غیرضروری به‌ویژه در شهرستان‌های تلفیقی شد و بر لزوم طراحی راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به مسئله «جهاد تبیین» اظهار داشت: مفهوم فرهنگ در شرایط کنونی دچار نوعی مظلومیت فرهنگی شده است؛ از این رو موضوع جهاد تبیین همچنان نیازمند بازخوانی در سه سطح چیستی، چرایی و چگونگی است.

حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به تجربه پنجاه شب گذشته و حضور گسترده مردم در خیابان‌ها افزود: اگرچه شور و شعار در جامعه تقویت شده، اما همچنان با ضعف در حوزه بصیرت مواجه هستیم؛ بنابراین ضروری است با بهره‌گیری از قالب‌های حماسی و تبیینی، امکان انتقال مفاهیم عمیق در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سه سناریوی محتمل پیش‌رو گفت: سناریوی نخست، احتمال بازگشت مذاکرات است که ممکن است در قالب یک «تله سیاسی» تعریف شود. سناریوی دوم، احتمال تشدید و وقوع جنگ مجدد پیش از پایان آتش‌بس است و سناریوی سوم نیز گزینه صلح است؛ با این تأکید که تصمیم‌گیری نهایی در حوزه جنگ و صلح بر عهده فرمانده کل قواست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: برای هر سه سناریو باید آمادگی کامل وجود داشته باشد و بسته‌های محتوایی تبیینی به‌ویژه برای اقشاری که در «پدافند اجتماعی» و جریان‌های میدانی حضور داشته‌اند، تدوین و ارائه شود.

وی در پایان با دعوت به هم‌افزایی و اندیشه‌ورزی در نشست‌های مشابه خاطرنشان کرد: ضروری است با توجه به زیست‌بوم فرهنگی استان‌های جنوبی کشور، راهکارهای ابتکاری و متناسب با شرایط منطقه طراحی و اجرایی شود.

