پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۱۷ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف گاه کمی ابری همراه با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی برروی دریا، سواحل و جزایر و پارهای نقاط استان بویژه نواحی غربی و مرتفع استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در ساعاتی سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی نیز خواهد شد.
وی توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیر ضرور جادهای و روستایی خودداری شود و در صورت رخداد گرد و خاک از ماسک استفاده شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به اینکه دریا در این مدت مواج است گفت: بیشینه سرعت باد بخصوص در ساعات بعدازظهر و شب در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲۰۰ سانتیمتر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی از رفت و آمد دریایی جدا خودداری کرده و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.
وی افزود: تداوم این شرایط ناپایدار جوی و دریایی تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۹ فروردین در مناطق دریایی و سواحل و جزایر استان مورد انتظار است.به لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
