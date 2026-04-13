۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۴ فروردین

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان در مناطق غربی و شمالی، صاف و در محدوده تنگه هرمز و مناطق مرکزی و شرقی استان، نیمه ابری همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: برروی دریا و سواحل و جزایر افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در ساعات بعدازظهر و شب پیش بینی می‌شود.

وی گفت: امروز بیشینه سرعت باد تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد و دریا نسبتاً مواج است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی در ساعات بعدازظهر و شب از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: از بعدازظهر روز سه شنبه ۲۵ فروردین تا روز جمعه ۲۸ فروردین، با شدت گرفتن بادهای غربی بر میزان تلاطم دریا بیشتر افزوده می‌شود و وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز در سواحل و جزایر دور از انتظار نیست.

وی افزود: تا پایان هفته در آسمان استان به تناوب گذر ابر پیش بینی می‌شود، اما بارشی نیست و در حالت خوشبینانه در صورت وقوع رگبار بهاره و بطور پراکنده باران خواهد بود.

به لحاظ دمایی از فردا کاهش نسبی دمای کمینه بویژه در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

