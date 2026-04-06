سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: فعالیت یک سامانه بارشی در سطح استان آغاز شده که پیامد آن افزایش ناپایداری‌های جوی در مناطق مختلف خواهد بود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این سامانه موجب وزش باد، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، و بارش باران خواهد شد که در مقاطعی به‌صورت رگبار و همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

جعفری ادامه داد: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان، بارش‌ها به‌صورت برف خواهد بود و پدیده مه نیز در این نواحی دور از انتظار نیست. همچنین در برخی نقاط مستعد، احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره یک، اظهار کرد: با توجه به شدت ناپایداری‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی وجود دارد و لازم است تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

وی از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و نسبت به هشدارهای صادره توجه جدی داشته باشند.

جعفری با بیان اینکه این سامانه تا سه‌شنبه شب در استان فعال خواهد بود، گفت: در این بازه زمانی شرایط برای وقوع ناپایداری‌های جوی در اغلب نقاط استان مهیاست.

وی افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز بارش‌ها عمدتاً در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای ادامه خواهد داشت، هرچند از شدت ناپایداری‌ها نسبت به روزهای ابتدایی کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان تأکید کرد: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این سامانه داشته باشند.