به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در پی حمله دشمن به دانشگاه صنعتی شریف در پیامی تصویری گفت: متاسفانه امروز صبح دشمن حمله‌ای به یکی از ساختمان‌های دانشگاه انجام داد که خسارت‌هایی به آن وارد کرد.

وی اظهار کرد: یک نهاد علمی که کار آن گسترش علم و فرهنگ است، با ددمنشی دشمن خسارت دیده است.

رئیس دانشگاه شریف اظهار امیدواری کرد: انشالله عزیزان ما در جبهه‌های نبرد پاسخ لازم را خواهند داد.

وی افزود: ما نیز در دانشگاه بازسازی‌ها را انجام خواهیم داد تا این دانشگاه بتواند برای نسل‌های آینده به عنوان یک قدرت علمی ظاهر شود.