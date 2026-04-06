  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

رئیس دانشگاه شریف:

بازسازی دانشگاه شریف؛ عزیزان ما در جبهه‌های نبرد پاسخ می‌دهند

رئیس دانشگاه شریف تاکید کرد که بازسازی بخش‌های آسیب دیده دانشگاه پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در پی حمله دشمن به دانشگاه صنعتی شریف در پیامی تصویری گفت: متاسفانه امروز صبح دشمن حمله‌ای به یکی از ساختمان‌های دانشگاه انجام داد که خسارت‌هایی به آن وارد کرد.

وی اظهار کرد: یک نهاد علمی که کار آن گسترش علم و فرهنگ است، با ددمنشی دشمن خسارت دیده است.

رئیس دانشگاه شریف اظهار امیدواری کرد: انشالله عزیزان ما در جبهه‌های نبرد پاسخ لازم را خواهند داد.

وی افزود: ما نیز در دانشگاه بازسازی‌ها را انجام خواهیم داد تا این دانشگاه بتواند برای نسل‌های آینده به عنوان یک قدرت علمی ظاهر شود.

کد مطلب 6792867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها