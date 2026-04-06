تجاوز بامدادی دشمن آمریکایی-صهیونیستی به بهارستان/۱۳نفر شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش، بهارستان در جنوب غرب استان تهران هدف حملات دشمن قرار گرفت.

فرماندار بهارستان با تأیید این خبر به خبرنگار مهر گفت: بامداد امروز، مناطق مسکونی این شهرستان مورد تهاجم واقع که بر اثر آن، دو باب منزل مسکونی در «شهرک قلعه میر» به طور کامل تخریب شد.

عبدالحمید شرفی افزود: بر اساس آخرین آمار، تا این لحظه متأسفانه ۱۳ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

فرماندار بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های امداد و نجات همچنان در محل حادثه حضور داشته و عملیات برای یافتن دیگر شهدا و مصدومان احتمالی بدون وقفه ادامه دارد.