امکان مشارکت مراکز روزانه در طرح سلام محله

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی گفت: با توجه به اجرای طرح سلام محله با رویکرد مشارکت اهالی در تمامی استان‌ها در شرایط کنونی و در ایام جنگ رمضان به منظور افزایش مشارکت و همبستگی هم میهنان در محلات، مراکز روزانه با هر نوع کاربری می‌توانند در صورت تمایل و به صورت کاملا داوطلبانه به عنوان پایگاه در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی اعلام کرد: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بهزیستی و همینطور رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز غیردولتی برگزار شد، موضوع مطرح و به تائید رسید.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی بیان کرد: از سوی دیگر هماهنگی اولیه انجام و موضوع به استان‌ها ابلاغ شده است، لذا مراکز داوطلب میتوانند از طریق اطلاع به انجمن مراکز غیردولتی استان و نیز معاونت توانبخشی استان خود آمادگی خود را اعلام و اقدام به همکاری کنند.