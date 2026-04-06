۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

امکان مشارکت مراکز روزانه در طرح سلام محله

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز روزانه داوطلب میتوانند از طریق اطلاع به انجمن مراکز غیردولتی استان خود آمادگی خود را برای مشارکت در طرح سلام محله اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی گفت: با توجه به اجرای طرح سلام محله با رویکرد مشارکت اهالی در تمامی استان‌ها در شرایط کنونی و در ایام جنگ رمضان به منظور افزایش مشارکت و همبستگی هم میهنان در محلات، مراکز روزانه با هر نوع کاربری می‌توانند در صورت تمایل و به صورت کاملا داوطلبانه به عنوان پایگاه در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی اعلام کرد: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بهزیستی و همینطور رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز غیردولتی برگزار شد، موضوع مطرح و به تائید رسید.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی بیان کرد: از سوی دیگر هماهنگی اولیه انجام و موضوع به استان‌ها ابلاغ شده است، لذا مراکز داوطلب میتوانند از طریق اطلاع به انجمن مراکز غیردولتی استان و نیز معاونت توانبخشی استان خود آمادگی خود را اعلام و اقدام به همکاری کنند.

محمد رضازاده

