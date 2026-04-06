جهش ۵ برابری بودجه بیماران خاص و صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به روند تقویت حمایتهای مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج، افزود: در یک سال گذشته اعتبارات حمایتی این حوزه با افزایشی ۴ تا ۵ برابری به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه این رشد اعتباری در راستای کاهش فشارهای مالی بر خانوادههای درگیر بیماریهای خاص صورت گرفته است، تاکید کرد: بیماران خاص و صعبالعلاج از جمله گروههایی هستند که هزینههای درمانی سنگینی را متحمل میشوند و افزایش این اعتبارات میتواند به شکل مستقیم در بهبود دسترسی آنان به خدمات درمانی و دارویی مؤثر باشد.
زمانی کیاسری ادامه داد: هدف از تقویت این منابع حمایتی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، تسهیل روند درمان و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است؛ موضوعی که در سالهای اخیر مورد توجه جدی مجلس و دولت قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: تداوم این روند حمایتی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و هزینهکرد اعتبارات میتواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران خاص و صعبالعلاج ایفا کند.
