۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

جهش ۵ برابری بودجه بیماران خاص و صعب العلاج

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش ۴ تا ۵ برابری اعتبارات حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: اعتبارات حمایتی بیماران خاص به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به روند تقویت حمایت‌های مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج، افزود: در یک سال گذشته اعتبارات حمایتی این حوزه با افزایشی ۴ تا ۵ برابری به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه این رشد اعتباری در راستای کاهش فشارهای مالی بر خانواده‌های درگیر بیماری‌های خاص صورت گرفته است، تاکید کرد: بیماران خاص و صعب‌العلاج از جمله گروه‌هایی هستند که هزینه‌های درمانی سنگینی را متحمل می‌شوند و افزایش این اعتبارات می‌تواند به شکل مستقیم در بهبود دسترسی آنان به خدمات درمانی و دارویی مؤثر باشد.

زمانی کیاسری ادامه داد: هدف از تقویت این منابع حمایتی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، تسهیل روند درمان و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مورد توجه جدی مجلس و دولت قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تداوم این روند حمایتی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی بیماران خاص و صعب‌العلاج ایفا کند.

کد مطلب 6792928
حبیب احسنی پور

