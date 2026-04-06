کودکان اتیسم قربانی جنگ و حملات رژیم صهیونی 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گنج ور نماینده انجمن اتیسم در شیراز در نشست انجمن اتیسم حضور پیدا کرد و در رابطه با مشکلات کودکان اتیسم، گفت: در پی بروز شرایط خاص و تغییرات ناگهانی در روال عادی زندگی، یکی از شهروندان با تشریح تجربیات شخصی خود، به ابعاد مختلف چالشهای روانی و اجتماعی ناشی از این وضعیت پرداخت.
وی ادامه داد: در پی تشدید حملات و ناامنیهای اخیر، خانوادههای دارای کودکان طیف اوتیسم با بحرانی چندلایه و بیسابقه مواجه شدهاند که سلامت روان و روند درمان این کودکان را با مخاطرات جدی روبهرو کرده است؛ همچنین ترکیب «اختلال در خدمات درمانی»، «کمبود دارو» و «فشارهای اقتصادی و روانی ناشی از جنگ»، منجر به عقبگرد شدید حرکتی و آموزشی در این کودکان شده است.
گنجور در بخشی از سخنان خود به موضوع عدم درک کافی از سوی خانوادههای نزدیک و حتی درجه یک اشاره کرد و گفت: حتی در مواجهه با خانوادههای درجه یک مثل پدر و مادر، شاهد عدم درک مناسب هستیم. برای مثال، زمانی که فرزندان را برای دقایقی به نزد آنها میبریم، با اشاراتی مواجه میشویم که حاکی از عدم تمایل به حضور بچههاست و به نوعی عذر ما را میخواهند؛ همین برخوردها باعث میشود سنگینی آن بحران و فشار ناشی از آن را بیش از پیش احساس کنیم.
تعطیلی کلینیکها و عقبگرد مهارتی کودکان
وی ادامه داد: به دلیل تداوم حملات و استقرار برخی مراکز درمانی در مناطق پرخطر، بسیاری از کلینیکها با دستور مقامات امنیتی تخلیه و تعطیل شدهاند. این وقفه طولانی در روند درمان، پیامدهای جبرانناپذیری داشته است. فرزند من پس از سالها آموزش برای کنترل دفع، بر اثر شوک ناشی از صدای انفجارهای نزدیک، تمامی آموختههایش را از دست داده و اکنون دوباره مجبور به استفاده از پوشینه شدهایم. این یعنی زحمات چندینساله ما عملاً ریست شده است.
گنجور در ادامه به تأثیرات عمیق این فضای جدید بر سبک زندگی (لایف استایل) کودکان پرداخت و خاطرنشان کرد: تغییر کلی فضا، نظم زندگی بچهها را بهشدت برهم زده است. پسر من صبح که از خواب بیدار میشود، متوجه تعطیل بودن ایام نمیشود؛ مدام لباسهای من را میآورد و اصرار میکند که از خانه بیرون بروم. او بهخوبی درک میکند که من در آن ساعت نباید در خانه حضور داشته باشم و اگر نروم، با گریه و جیغ او مواجه میشوم. این مشکلی است که من شخصاً با آن دستوپنج نرم کردهام و احتمالاً میان بسیاری از دوستان و خانوادهها مشترک باشد.
گنجور در پایان سخنان خود تأکید کرد که برهم خوردن نظم روتین زندگی، پیامدهای رفتاری دیگری نیز به همراه داشته است. کودکان در نتیجه این تغییرات ناگهانی و از بین رفتن برنامههای همیشگی زندگی، با انواع وسواسهای گوناگون مواجه شدهاند که این مسئله خود به عنوان چالشی جدید در مدیریت خانواده مطرح شده است.
