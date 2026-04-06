فرماندار دشتی: نظارت مستمر و روزانه بر صنوف انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر،رضا مقاتلی صبح دوشنبه با حضور در اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان از بخش‌های مختلف این اداره بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به مردم قرار گرفت.

فرماندار دشتی در این بازدید با تبریک سال جدید، بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تأکید و اظهار کرد: نظارت مستمر و روزانه بر بازار و نحوه فعالیت و ارائه خدمات توسط صنوف از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است و باید به شکل دقیق و منظم دنبال شود.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه بازار و اصناف افزود: مردم انتظار دارند رسیدگی به شکایات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و نتایج بازرسی‌ها نیز برای آنان ملموس و قابل مشاهده باشد.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به نحوه حضور کارکنان در ایام ابتدایی سال گفت: حضور ۳۰ درصد کارکنان در محل کار نباید خللی در روند خدمات‌رسانی به مردم ایجاد کند و ضروری است برنامه‌ریزی لازم برای پاسخگویی مناسب به مراجعان انجام شود.