امام جمعه دشتستان: دشمن در باتلاق غرور خود فرو رفته است

حجت الاسلام حسن مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیات قرآن اظهار کرد: تاریخ، آیینه عبرت است و هرگاه غرور و تکبر، بر دل مستکبران چیره شود، خداوند سنت خود را به نمایش میگذارد.
امام جمعه دشتستان با اشاره به غرور خیبریهای امروز بیان کرد: یهودیان خیبر، در قلعههای مرتفع و نفوذناپذیر، با هزاران جنگجو و سلاح انباشته، مغرورانه میگفتند: «آیا محمد میخواهد به جنگ ما بیاید؟! محال است!». آنان به عُدّه و عِدّه خود میبالیدند و شکستناپذیری را باور داشتند. یهودیان مدینه نیز به مسلمانان میگفتند: «اگر دژهای خیبر را ببینید، بازخواهید گشت». این، نماد غرور مادی و اعتماد به قدرتهای ظاهری است.
وی با اشاره به پاسخ ایمان به وعده الهی بیان کرد: اما مؤمنان، با تکیه بر وعده خداوند، پاسخ دادند «خداوند به رسولش وعده پیروزی داده است» و چه زود وعده خدا محقق شد. رسول خدا(ص) با لشکری کوچک اما با قلبی سرشار از ایمان، شبانه بر آن قلعههای به ظاهر تسخیرناپذیر یورش برد و خدا از جایی که گمان نمیکردند، به سراغشان آمد.
مصلح به مقایسه خیبرِ عصر ما و شکست هیمنه پوشالی پرداخت و افزود: امروز نیز، مستکبران زمانه، با قلعههای تکنولوژیک و ارتشهای به ظاهر شکستناپذیر، همان غرور خیبریها را تکرار میکنند. آنان به ناوهای عظیم، جنگندههای پیشرفته و پایگاههای دورافتاده میبالند و گمان میبرند کسی را یارای مقابله نیست. اما سنت الهی تغییر نکرده است.
امام جمعه دشتستان اضافه کرد: در همین روزهای دفاع مقدس، شاهد معجزاتی بودیم که از جنس نصرت الهی است؛ ناوهای گرانقیمت به زانو درآمدند، جنگندههای متکبر سرنگون شدند و هیمنه پوشالی آنان در هم شکست. اینها همه مصداق «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (بقره: ۲۴۹)» است. گروهی اندک، به اذن خدا، گروهی بسیار را شکست داد.
وی خاطرنشان کرد: غرور استکباری، دشمن را به قعر چاه میکشاند. آنان که فکر میکردند «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً امروز در برابر اراده مردمی که إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ(محمد: ۷) را سرلوحه خود قرار دادهاند، درمانده و عاجزند. شکست خیبر، تکرار تاریخ نیست؛ تجلی سنت الهی است. امروز نیز، قلعههای استکبار، یکی پس از دیگری فرو میریزد.
مصلح با اشاره به حضور ملت غیور ایران در صحنه اظهار کرد: ای ملت بیدار و هوشیار باشید چون دشمن در باتلاق غرور خود فرو رفته است و شما با ایمان و استقامت، پیروز میدان هستید.
