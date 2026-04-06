تسلیت صلیب سرخ برای شهادت داوطلب هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کشته شدن یکی از داوطلبان جمعیت هلالاحمر ایران در استان اصفهان، کمیته بینالمللی صلیب سرخ با انتشار پیامی، این حادثه را تسلیت گفت.
ما عمیقاً از فقدان ابوالفضل دهنوی، یکی از داوطلبان جمعیت هلال احمر ایران، که در حمله هوایی در شهرستان مبارکه استان اصفهان، در تاریخ 15 فروردین کشته شد، متأثر هستیم.
ما مراتب تسلیت صمیمانه خود را به عزیزان، همکاران و همه کسانی که تحت تأثیر این فقدان دردناک قرار گرفتهاند، ابراز میکنیم.
از آغاز مخاصمات اخیر، چهار نفر از پرسنل هلال احمر در حین انجام فعالیتهای بشردوستانه حیاتی جان خود را از دست دادهاند.
در تاریخ 14 فروردین، جمعیت هلال احمر ایران همچنین اعلام کرد که یک انبار امدادی و چندین وسیله نقلیه در استان بوشهر آسیب دیدهاند. هزینهای که هلال احمر همچنان میپردازد نگرانکننده است.
هر یک از این خسارات، حمایتی را که جوامع به شدت به آن نیاز دارند، تضعیف میکند.
پرسنل، اماکن و وسایل نقلیه بشردوستانه باید مورد احترام و محافظت قرار گیرند.
ما از همه طرفها میخواهیم که به حقوق بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند و رعایت آن را تضمین کنند.
