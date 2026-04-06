نیویورک تایمز: ایران به رویای جنگ افروزی آمریکا پایان داد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، با تشدید تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از یک ماه پیش تاکنون، تحولات این جنگ نشان می‌دهد که رویای آمریکایی«جنگ از راه دور» که به شدت وابسته به هوش مصنوعی است، بر فراز سرزمین‌های وسیع ایران و ناهمواری هایش در هم شکسته است.

«مارک گوستاوسون» افسر سابق اطلاعاتی و «جاستین کوزلین» مدیر سابق بخش محصولات در شرکت گوگل در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمزبا اشاره به این موضوع اعلام کردند که با وجود مزایای هوش مصنوعی در شناسایی اهداف، واقعیت‌های میدانی نشان می دهد حل و فصل جنگ با ایران با این روش دشوار است.

این مقاله می افزاید که محاسبات استراتژیک مربوط به ایران همواره مبهم بوده است، زیرا استراتژیست های نظامی می‌دانستند که هرگونه تلاش برای سرنگونی حاکمیت ایران یا توقف برنامه هسته‌ای این کشور به نیروهای زمینی عظیمی نیاز دارد که به معنای تلفات سنگین آمریکایی‌ها است.