  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

نیویورک تایمز: ایران به رویای جنگ افروزی آمریکا پایان داد 

نیویورک تایمز: ایران به رویای جنگ افروزی آمریکا پایان داد 

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که ایران به رویای آمریکا در ورود به جنگ ها از راه دور و پیروزی در آن بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی پایان داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، با تشدید تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از یک ماه پیش تاکنون، تحولات این جنگ نشان می‌دهد که رویای آمریکایی«جنگ از راه دور» که به شدت وابسته به هوش مصنوعی است، بر فراز سرزمین‌های وسیع ایران و ناهمواری هایش در هم شکسته است.

«مارک گوستاوسون» افسر سابق اطلاعاتی و «جاستین کوزلین» مدیر سابق بخش محصولات در شرکت گوگل در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمزبا اشاره به این موضوع اعلام کردند که با وجود مزایای هوش مصنوعی در شناسایی اهداف، واقعیت‌های میدانی نشان می دهد حل و فصل جنگ با ایران با این روش دشوار است.

این مقاله می افزاید که محاسبات استراتژیک مربوط به ایران همواره مبهم بوده است، زیرا استراتژیست های نظامی می‌دانستند که هرگونه تلاش برای سرنگونی حاکمیت ایران یا توقف برنامه هسته‌ای این کشور به نیروهای زمینی عظیمی نیاز دارد که به معنای تلفات سنگین آمریکایی‌ها است.

کد مطلب 6793009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ایران چیکار با امریکا داشت ،ایران کاری با امریکا نداشت معلوم نیست چرا امریکا با حاکمیت ایران مشکل داشت ،درحالی که ایران کاری با امریکا نداشت،برنامه هسته ای ایران هم صلح امیزه وخدا اینو میدونه وخیلی ها اینو میدونستند چرا گیر به برنامه هسته ای دادتددرحالی که صلح امیزه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها