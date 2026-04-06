۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

اسکات ریتر: آمریکا و تل‌آویو نمی‌توانند ادامه دهند؛ ترامپ توهم دارد

تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به قدرت ایران در برابر واشنگتن و تل آویو اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد، اوضاع آمریکا بدتر خواهد شد چرا که ترامپ هرگز به اشتباه خود درباره اقدام نظامی علیه خاورمیانه اعتراف نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: آمریکا و تل آویو نمی توانند به همین منوال ادامه دهند. آمریکا عملا از هم فروپاشیده و راهکاری در اختیار ندارد. هیچ راه حلی در قبال تنگه هرمز وجود ندارد. ایرانی ها زمام امور را به دست دارند.

ریتر تصریح کرد: آمریکا در خاورمیانه بدون درنظر گرفتن واقعیت های نظامی عمل می کند. ترامپ در جهانی از توهم به سر می برد چرا که نمی تواند به اشتباه خود اعتراف کند. اگر حمله زمینی علیه ایران انجام شود همه نظامیان کشته می شوند.

کد مطلب 6792839

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      2 0
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند. تجاوز و حمله وحشیانه، وحشی گری وغیرانسانی نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران 100 درصد فقط غیر نظامیان ایرانی بوده است. ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.

