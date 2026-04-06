به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اسکات ریتر تحلیلگر نظامی و افسر پیشین اطلاعات نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد، اوضاع آمریکا بدتر خواهد شد چرا که ترامپ هرگز به اشتباه خود درباره اقدام نظامی علیه خاورمیانه اعتراف نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: آمریکا و تل آویو نمی توانند به همین منوال ادامه دهند. آمریکا عملا از هم فروپاشیده و راهکاری در اختیار ندارد. هیچ راه حلی در قبال تنگه هرمز وجود ندارد. ایرانی ها زمام امور را به دست دارند.

ریتر تصریح کرد: آمریکا در خاورمیانه بدون درنظر گرفتن واقعیت های نظامی عمل می کند. ترامپ در جهانی از توهم به سر می برد چرا که نمی تواند به اشتباه خود اعتراف کند. اگر حمله زمینی علیه ایران انجام شود همه نظامیان کشته می شوند.