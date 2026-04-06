۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

روایت روزنامه صهیونیستی از ابعاد شکست ترامپ در برابر ایران 

یک روزنامه صهیونیستی ضمن تشریح ابعاد شکست دونالد ترامپ در جنگ با ایران نوشت که ضعف آشکار ارتش آمریکا در این جنگ می‌تواند کشورهایی مانند روسیه و چین را به تقابل با آمریکا تشویق کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد آمریکا در جنگ علیه ایران، سرنگونی هواپیماهای جنگی آمریکایی توسط ایران را یک اتفاق بد دانستند.

این روزنامه عبری زبان افزود که وضعیت زمانی بسیار بدتر می‌شود که مشخص شود سه مورد اصابت شدید هواپیماهای آمریکایی طی ۲۴ ساعت در آخر هفته گذشته رخ داده است.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی صهیونیستی تاکید کردند که این حوادث نشان می‌دهد که ارتش آمریکا مدت‌هاست نبردی از این نوع را تجربه نکرده و برای جنگی چند روزه آماده شده بود و مطمئن بود که حاکمیت ایران در مدت کوتاهی سرنگون خواهد شد.

منابع اسرائیلی افزودند که ارتش آمریکا گرچه ارتشی قدرتمند است، اما هوشمند نیست و خود را برای بستن تنگه هرمز آماده نکرده بود.

یدیعوت افزود که آمریکا در توانایی خود برای دفاع از کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در جنگی که خود زمان آغاز آن را تعیین کرده بود و ماه‌ها برای آماده‌سازی آن فرصت داشت، شکست خورد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در تلاش برای ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر ایران شکست خورده است. ایرانی‌ها با قدرت بیشتر در این جنگ ایستاده اند و در این راه از بستن تنگه نیز ابایی نداشتند و ترامپ یا نتانیاهو پاسخی به این چالش ندارند.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بر خلاف ادعاهایش در زمینه مشارکت برابر با ترامپ در جنگ، نه تنها در تصمیم‌گیری در مورد زمان و چگونگی پایان جنگ، دخالتی ندارد؛ بلکه حتی نمی‌داند این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

این مقام امنیتی تاکید کرد که وضعیت کنونی که نشان دهنده ضعف آشکار ارتش آمریکا است، می‌تواند کشورهایی مانند روسیه و به ویژه چین را تشویق کند تا استفاده از زور در برابر آمریکا را برای دستیابی به اهداف خود جدی‌تر بررسی کنند.

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ایران کاری به کشورهای عربی نداشت ،ودلیلی هم نداشت که داشته باشه ،به ایران حمله شد وایران هم به پایگاههای امریکا درکشورهای عربی حمله کرد ،البته از کشورهای عربی به ایران هم حمله شددرمورد روسیه وچین هم ،اگر چین وروسیه مجبور باشند واگر منافعشان در خطر باشد از خودشان دفاع می کنند وربطی به جت های امریکایی نداره

