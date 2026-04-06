به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لو پوان، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به تازگی با اتهامات گسترده ای مبنی بر تبدیل موقعیت خود در کاخ سفید به بستری برای رانت اقتصادی و کسب سود هنگفت مالی مواجه شده است و کارشناسان تصمیم گیری های سیاسی او را به منافع اقتصادیاش مرتبط میسازند.
فرانسوا میگه، روزنامهنگار فرانسوی در این مطلب تاکید کرد که دونالد ترامپ کاخ سفید را به چیزی شبیه به یک ماشین پولسازی تبدیل کرده است.
این روزنامه می افزاید که «هربرت ورتهایم» که با ثروتی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار در رتبه ۱۰۴۴ میلیاردرهای جهان قرار دارد، با پرداخت رشوه ای دو میلیون دلاری توانست قرار ملاقات و بازدید خصوصی از کاخ سفید را دریافت کند.
این نویسنده فرانسوی می افزاید که بر اساس اعلام مجله نیویورکر، مجموع درآمدهای ترامپ از مسیر دو دوره ریاست جمهوری اش بالغ بر ۴ میلیارد دلار بوده است.
الکساندر کولی و دانیل نیکسون، دو تن از کارشناسان علوم سیاسی نیز معتقدند که ترامپ از سیاست خارجی برای افزایش ثروت شخصی خود و خدمت به حلقه کوچکی از نزدیکانش سوءاستفاده کرده است.
این دو نفر می افزایند که ترامپ قبل از رسیدن به قدرت، ثروت زیادی داشت که به او امکان داد از حقوق ریاستجمهوری ۴۰۰ هزار دلاری خود در سال صرف نظر کند، اما مسیر سیاسی او به سودآورترین مسیر در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شد.
بر اساس اعلام این گزارش، باشگاه مارآلاگو در پالم بیچ، که محل اقامت ترامپ و یک باشگاه خصوصی است، مرکز اصلی درآمد زایی ترامپ از ریاست جمهوی آمریکا است. هزینههای عضویت در این مرکز در سال ۲۰۱۶ از ۲۰۰ هزار دلار به یک میلیون دلار افزایش یافته است و علاوه بر این مبلغ نیز سالیانه هزینه ای بالغ بر ۳۲ هزار دلار از حدود ۵۰۰ عضو منتخب این باشگاه دریافت می شود.
این باشگاه به اعضای خود امکان ملاقات با شخصیتهای برجسته مانند ایلان ماسک و جف بزوس، و رهبران برخی کشورها نظیر الکساندر استوب، رئیسجمهور فنلاند، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را میدهد.
این عمارت ۱۲۶ اتاقه در طول یک دهه حدود ۱۲۵ میلیون دلار سود کسب کرد، اما این مبلغ با درآمدهای ترامپ از ارز دیجیتال قابل مقایسه نیست. ترامپ ارزهای دیجیتال به نام خود و همسرش راهاندازی کرد و به فرزندانش اجازه داد از نام تجاری او در شرکت «آمریکن بیتکوین» در ازای ۳۰ درصد سهام استفاده کنند. پیشبینی می شود سود این فعالیتها از ۳ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
این گزارش با اشاره به هدیه یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷-۸ از سوی قطر به وی نوشت که ارزش این هواپیما ۱۸۰ میلیون دلار میرسد. ترامپ مکانیسمهای مبارزه با فساد را از بین برده و محدودیتها را برای مقامات آمریکایی لغو کرده و قوانین ضد رشوه بینالمللی را به حالت تعلیق درآورده است.
