۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

لوکاشنکو: جنگ با ایرانِ قدرتمند، ضعف آمریکا را نشان داد 

رئیس جمهور بلاروس گفت که ایران کشوری قدرتمند است و جنگ با ایران ضعف آمریکا را نشان داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در دیدار امروز خود با تالاتبک ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در مینسک گفت: ایران کشوری قدرتمند با سنت‌های دیرینه است. خطرناک‌ترین چیزی که امروز آمریکا با آن روبروست، این است که آمریکایی‌ها ضعف خود را نشان داده‌اند. برای آنها، دشمن اصلی، همانطور که همیشه می‌گفتند، چین بود. اما امروز آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند که هرگز نمی‌توانند چینی‌ها را شکست دهند، چرا که وضعیت ایران بهترین گواه بر این مدعاست.

وی به لزوم توجه به وضعیت بین المللی اشاره و تاکید کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی نیز باید از آنچه در حال وقوع است، به ویژه در مورد حوادث در ایران، درس‌های مناسبی بگیرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز ۸ اسفند گذشته تجاوز گسترده ای را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده اند که منجر به وارد آمدن خسارات و تلفات زیادی در میان غیرنظامیان و تاسیسات زیر ساختی شده است. ایران نیز حملات تلافی‌جویانه‌ای را به خاک سرزمین های اشغالی و همچنین اهداف نظامی آمریکایی در خاورمیانه انجام می‌دهد.

    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      چین چرا دشمن امریکاست
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ایران چیکار به امریکا داشت ایا با بدی کردن میشه به جای رسید

