دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم هندبال نوجوانان دختر

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای تیم ملی هندبال ایران در سال ۱۴۰۵ با برپایی اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران از ۲۲ فروردین ماه تا ۳۱ فروردین در استان سمنان و در شهرستان شاهرود آغاز می شود.

به همین منظور کادر فنی تیم ملی نوجوانان دختر در راستای برنامه‌های آماده‌سازی این تیم، ۲۶ بازیکن را به این اردو دعوت کرده است.

ریحانه حسینی، آیدا عرب، آدرینا رحمتی، فاطمه اورنگی، فاطمه شفیعی، نیایش قاسمی، دنیا زمانی، آیسل الهیاری، تمنا آرام، یسنا یزدانی مقدم، آیسن بیگلری، زهرا راستاد، مهدیس مقامی، غزل سلیمانی، نیایش منصوری، سارینا رفیعی، خاطره محبوبی، نازنین زهرا محمدزاده، نازنین زهرا بهارلو، مریم زمانی، دینا دزفولی، یگانه قاسمی، مهیا حاجی‌بابایی، هلیا قره‌حسنلو، فاطمه جمادی، فاطمه دهقانی نفرات دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی هندبال دختران نوجوان را تشکیل می دهند.