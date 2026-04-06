  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

توزیع ۵۰ هزار تُن شکر در قزوین

توزیع ۵۰ هزار تُن شکر در قزوین

قزوین- معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی قزوین از توزیع بیش از ۵۰ هزار تُن شکر طی سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی از توزیع بیش از ۵۰ هزار تن شکر طی سال گذشته در این استان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال اجرای سیاست‌های دولت برای ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها در استان قزوین هستیم.

وی با اشاره به استمرار عرضه کالاهای ضروری گفت: در دوران جنگ تحمیلی، ۹۱۱ تن شکر ویژه مصرف خانوار و صنف قنادان با قیمت مصوب توزیع شده است.

وی همچنین ادامه داد: تمامی نیازهای اساسی مردم از جمله شکر، برنج، روغن، محصولات پروتئینی، نان و میوه به طور کامل در سراسر استان تأمین و در دسترس است.

زمانی خاطرنشان کرد: کالاهای پرمصرف نظیر شکر، روغن و برنج به میزان کافی در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره‌سازی شده و هیچ خللی در تأمین نیاز مردم وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: ۴۵ پرونده تخلف صنفی در حوزه شکر و شیرینی‌جات به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان در بازرسی‌های سال گذشته ثبت شده است که با متخلفان برخورد تعزیری صورت گرفته است.

کد مطلب 6793123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها