توزیع ۵۰ هزار تُن شکر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی از توزیع بیش از ۵۰ هزار تن شکر طی سال گذشته در این استان خبر داد و اظهار کرد: به دنبال اجرای سیاست‌های دولت برای ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها در استان قزوین هستیم.

وی با اشاره به استمرار عرضه کالاهای ضروری گفت: در دوران جنگ تحمیلی، ۹۱۱ تن شکر ویژه مصرف خانوار و صنف قنادان با قیمت مصوب توزیع شده است.

وی همچنین ادامه داد: تمامی نیازهای اساسی مردم از جمله شکر، برنج، روغن، محصولات پروتئینی، نان و میوه به طور کامل در سراسر استان تأمین و در دسترس است.

زمانی خاطرنشان کرد: کالاهای پرمصرف نظیر شکر، روغن و برنج به میزان کافی در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره‌سازی شده و هیچ خللی در تأمین نیاز مردم وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: ۴۵ پرونده تخلف صنفی در حوزه شکر و شیرینی‌جات به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان در بازرسی‌های سال گذشته ثبت شده است که با متخلفان برخورد تعزیری صورت گرفته است.