۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

پایش شبانه‌روزی بازار سمنان؛ احتکار و گران‌فروشی در تیررس نظارت‌ها

پایش شبانه‌روزی بازار سمنان؛ احتکار و گران‌فروشی در تیررس نظارت‌ها

سمنان- رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به پایش شبانه‌روزی بازار، گفت: تیم‌های نظارتی به طور جدی مواردی همچون احتکار، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و فروش خارج از شبکه را رصد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان به پایداری و ثبات در بازار تاکید کرد و اظهار داشت: با رصد تیم های نظارتی کمبودی در سطح استان سمنان مشاهده نشده است.

وی از تداوم نظارت ها در بازار خبر داد و در ادامه افزود: تمامی کالاهای مورد نیاز شامل نان، مرغ، برنج، شکر، روغن، گوشت و میوه تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به مدیریت هدفمند زنجیره تامین مواد غذایی در استان اشاره داشت و گفت: با وجود گذشت چند هفته از جنگ تحمیلی بازار تحت کنترل و اقلام ضروری در حال توزیع است.

قاسمی با تاکید بر اینکه کوچکترین اخلالی در وضعیت بازار استان سمنان به چشم نمی خورد، تصریح کرد: بازار به همین منظور به صورت شبانه روزی پایش می شود.

وی ادامه داد: بازرسی ها شامل رسیدگی به مواردی نظیر پیشگیری از احتکار، نصب درج قیمت، رعایت بهداشت، عدم فروش خارج از شبکه و جلوگیری از قاچاق و گران فروشی است.

کد مطلب 6786286

