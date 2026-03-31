به گزارش خبرگزاری مهر، سید ایوب موسویمنور صبح سه شنبه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان و بهبود معیشت شهرستان با تاکید بر ضرورت ایمنسازی نانواییها، اظهار کرد: همه واحدهای نانوایی این شهرستان باید ظرف یک هفته به موتوربرق، مخزن آب و کپسول گاز مجهز شوند و در صورت تخطی، سهمیه آنها کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون ۶۰ نانوایی به تجهیزات دوگانهسوز تجهیز شدهاند و مابقی واحدها نیز باید با پیگیری مسئولان ذیربط در اسرع وقت نسبت به تکمیل این فرآیند اقدام کنند.
فرماندار شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق بازار در شرایط حساس کنونی، خواستار نظارت مستمر و هماهنگتر دستگاههای متولی شد و افزود: هدف، تضمین دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش بیرویه قیمت در بازار است.
وی همچنین بر تشدید بازرسیها از سوی نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مرتبط تاکید کرد و ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود که در حوزه تامین اقلامی مانند میوه، فرآوردههای پروتئینی، برنج، شکر، روغن و نان مشکلی برای مردم ایجاد نمیشود.
موسوی منور با بیان ضرورت توزیع عادلانه آرد و نظارت دقیق بر کیفیت و نحوه پخت نان، بیان کرد: حساسیت مسئولان مربوطه در خصوص مقابله با فروش غیرقانونی و قاچاق آرد باید افزایش یابد و با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به افزایش جمعیت بهعنوان مهمان در این ایام، گفت: ارائه خدمات به مسافران نیز در دستور کار قرار گرفته و با برنامهریزیهای انجامشده، این موضوع به نحو مطلوب مدیریت شده است.
نظر شما