۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تسلیت نیکزاد در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)

بار دیگر رژیم صهیونیستی مشی تروریستی خود را نشان داد و با خیال خام اینکه حذف، به معنای پایان راه است، یکی از فرماندهان شجاع، دانشمند، مقتدر و آگاه را ترور کرده است. رژیم سفاک فراموش کرده است که شهادت برای ما عاقبت بخیری و حسن ختام محسوب شده و در عین حال فرایندها و مسیرها قائم به افراد نبوده و دکترین نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی ما پایدار و مستمر ادامه خواهد یافت.

این مهم در میدان نیز قابل مشاهده است که نظام مقتدر اسلامی با شروع جنگ رمضان و ترورهای وحشیانه مقامات خود مصمم تر از همیشه به دفاع از کشور پرداخته و دشمن زبون را به زانو درآورده است.

بار دیگر شهادت پرافتخار و سرافرازانه سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی که سراسر زندگی خود را صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزه‌های تخصصی فعالیت خود دفاع کرده است، تبریک و تسلیت عرض کرده و برای ایران اسلامی روزهای توام با اقتدار و سربلندی و پیروزی آرزو میکنم.

مقاومت و مبارزه نهضتی با مستکبران و ظالمان عالم ادامه خواهد داشت تا پیروزی نهایی و شکست حتمی دشمن به اذن الله.

کد مطلب 6793124
زهرا علیدادی

