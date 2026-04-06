به گزارش خبرنگار مهر، بارش رگباری اما سیل آسای باران در نقاط مختلف استان سمنان همزمان با صبح دوشنبه سبب لغزندگی معابر درون شهری و جاده‌های برون شهری شده است.

بارش شدید به خصوص در ارتفاعات، نقاط مرکزی و شرقی استان سمنان سبب آبگرفتگی معابر برون شهری شده و تردد را در مقاطعی برای خودروها دشوار کرده است.

هم اکنون محورهای سمنان- دامغان- شاهرود، شاهرود- میامی و شاهرود- گرگان هم از طریق خوش ییلاق و هم توسکستان شاهد بارش شدید باران و آبگرفتگی است.

راهداران در تلاش هستند تا ترددی ایمن را برای رانندگان و راکبان وسیله نقلیه مهیا سازند اما شدت باران در برخی نقاط به خصوص نیمه شمالی استان بسیار شدید است.

از برخی نقاط مانند محور دامغان به شاهرود و همچنین شاهرود به بیارجمند، شاهرود به رویان، شهمیرزاد به مهدیشهر و ... خبر می‌رسد شدت آبگرفتگی در مقاطعی خودروها را برای دقایقی متوقف کرده است.

توصیه پلیس راه در چنین وضعیتی رعایت کامل قوانین رانندگی و فاصله ایمن و سرعت مطمئن در کنار پرهیز از عجله است. در هنگام بارندگی محورهای استان سمنان عمدتا به دلیل شیب کوهستانی به سمت کویر در استان سمنان شاهد آبگرفتگی های وسیع شده و به راحتی می تواند برای مردم دردسرهای جدی ایجاد کند.

عدم سفر به نقاط مرتفع، عدم صعود به ارتفاعات و جنگل ها و مراتع شمال استان، عدم چرای دام در ارتفاعات، اطمینان از سلامت ترمز ها و موتور خودرو اطمینان از کارکرد برف پاک کن و ... در زمره توصیه های دیگر پلیس راه به مردم در این شرایط است.

گفتنی است امشب اقصی‌نقاط استان سمنان شاهد وزش بادهای شدید هم خواهد بود.