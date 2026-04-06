به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز دوشنبه شاهد تشدید فعالیت سامانه کم فشار بارشی و برودتی در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی، ارتفاعات و شرق خواهیم بود.

کارشناسان هواشناسی پیش بینی کرده اند که این سامانه بارشی امروز دوشنبه در برخی نقاط استان سمنان سبب بارش برف نیز شود همچنین رگبار پراکنده، بارش باران و تگرگ و وزش باد شدید از جمله دیگر تاثیرات این سامانه کم فشار بارشی است.

امروز برای مرکز استان سمنان افزایش ابر، بارش و رگبار پراکنده، وزش باد شدید و کاهش دمای هوای پیش بینی شده است امشب همچنین در سمنان سرعت وزش باد افزایش یافته و شاهد رعد و برق و رگبار باران خواهیم بود به نظر می رسد که بارش ها در ارتفاعات سمنان همزمان با روز دوشنبه به صورت برف خواهد بود.

بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز دوشنبه ۱۷ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است شاهرودی ها اما روز سرد و بارش زایی را تجربه خواهند کرد. برای این شهرستان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و همچنین بارش تگرگ و برف به خصوص در ارتفاعات پیش بینی شده است در بیارجمند همزمان با عصر امروز وزش باد شدید و بارش تگرگ پیش بینی شده و نسبت به مخاطرات آبگرفتگی معابر، تگرگ، سرمازدگی و همچنین تندبادها نیز هشدار داده شده است.

در دامغان هم شاهد بارش باران و تگرگ خواهیم بود بارش ها در شمال این شهرستان همزمان با روز دوشنبه به صورت برف خواهد بود دامغانی ها امروز شاهد وزش باد شدید نیز هستند و دمای هوا هم کاهش چشم گیری نسبت به ابتدای هفته جاری خواهد داشت. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۱۶ و پنج درجه بالای صفر و دامغان ۱۵ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای گرمسار، باران و رگبار پراکنده، رعد و برق، گرد و خاک و وزش باد شدید پیش بینی شده است وضعیتی که در ایوانکی نیز به صورت مشابه دیده می شود. برای شهمیرزاد نیز امروز دوشنبه افزایش ابر، باران و تگرگ و همچنین وزش باد شدید پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۱۹ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است.

در سرخه وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و همچنین تگرگ پیش بینی شده است برای روز دوشنبه در میامی نیز افزایش ابر، وزش باد شدید، رعد و برق و تگرگ و بارش پراکنده پیش بینی شده است افت دمای هوا در بخش کالپوش و بارش برف و تگرگ در این منطقه از دیگر پیش بینی های هواشناسی برای این شهرستان شرقی است. همچنین کلاته های شرقی و بخش کالپوش میامی امروز سردترین نقاط استان سمنان نیز خواهند بود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی وضعیت کنونی یعنی جوناپایدار و استقرار سامانه کم فشار بارشی و برودتی تا پایان هفته جاری در استان سمنان ادامه خواهد داشت در نتیجه به کشاورزان هشدار داده شده تا نسبت به حفاظت از محصولات کشاورزی خود تمهیدات لازم را بیاندیشند به خصوص در این روزها شاهد وزش باد های شدید، افت دمای هوا و بارش تگرگ خواهیم بود.