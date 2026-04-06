آسیب ۲ همتی به پل کنارگذر B1 کرج در حمله اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند روز دوشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از پل کنارگذر B1 کرج که ۱۳ فروردین در حمله ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی هدف قرار گرفت، اظهار کرد: این پل هنوز افتتاح نشده بود و حدود ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با رد برخی ادعاها درباره کاربری این پل افزود: برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها، این پل هیچ کاربرد نظامی نداشت و صرفاً برای حل مشکل ترافیکی میان ۱۷ استان شمال‌غربی با تهران و شرق کشور طراحی و اجرا شده بود.

وی با اشاره به جزئیات این حمله گفت: این پل در روز سیزدهم فروردین و همزمان با روز طبیعت در دو مرحله بمباران شد که در نتیجه آن ۱۳ نفر از هموطنان به شهادت رسیدند و حدود ۹۰ نفر نیز مجروح شدند.

بازوند میزان خسارت واردشده به این پل را حدود ۲ همت برآورد کرد و افزود: در حال بررسی هستیم که آیا پایه‌های پل دچار آسیب یا پیچش شده‌اند یا خیر. در صورت وجود آسیب جدی در ستون‌ها، ممکن است نیاز به تخریب کامل و بازسازی سازه باشد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم حمله، کابل‌های پل توسط یک پهپاد مورد هدف قرار گرفت و به همین دلیل احتمال ایجاد پیچش در ستون‌های سازه وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد پایه‌ها آسیب جدی ندیده‌اند، با همان برآورد ۲ همت می‌توان پروژه را تکمیل کرد، اما در صورت وارد شدن آسیب به پایه‌ها، هزینه بازسازی ممکن است به حدود ۴ همت برسد.

بازوند در پایان گفت: منتظر گزارش نهایی مشاوران و کارشناسان پروژه هستیم و پس از اعلام نتایج، عملیات تکمیل و بازسازی پل بلافاصله آغاز خواهد شد.