به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به نقش مهندسان وزارت راه و شهرسازی در توسعه زیرساختهای کشور، گفت: مهندسان این وزارتخانه در طول روز با تمام توان در حال اجرای پروژههای حیاتی عمرانی هستند و شبها نیز در کنار مردم، پشتیبان رزمندگان اسلام در صحنه حضور دارند.
وی با بیان اینکه پروژههای زیربنایی با هدف ارتقای رفاه و آسایش عمومی اجرا میشود، افزود: تمامی این طرحها در راستای خدمت به مردم و تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف شده و دشمن باید بداند که تهدید زیرساختها، نشانه استیصال اوست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تهدیدات دشمن علیه زیرساختهای کشور، اظهار کرد: مردم ایران نشان دادهاند که هیچگونه هراسی از بمباران و تهدید ندارند و با حضور مستمر خود در صحنه، پاسخ قاطعی به این تهدیدات دادهاند.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: این همدلی و همراهی میان مردم، رزمندگان و مجموعههای اجرایی کشور، سرمایهای ارزشمند برای عبور از شرایط سخت و تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار ملی به شمار میرود.
