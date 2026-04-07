۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

افتتاح پروژه‌های خدماتی نشان‌دهنده عزم جدی نظام برای خدمت به مردم است

همدان- استاندار همدان گفت: حضور در میان مردم و افتتاح پروژه‌های خدماتی در شرایط کنونی نشان‌دهنده عزم جدی نظام و دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با قدردانی از تلاش مجموعه بهداشت و درمان و مدیران اجرایی شهرستان اظهار کرد: حضور در میان مردم و افتتاح پروژه‌های خدماتی در شرایط حساس کنونی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی نظام و دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف کشور افزود: مردم ایران اسلامی در روزهای دشوار نیز با صبر، بصیرت و حضور آگاهانه خود در میدان، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند و همین انسجام و همراهی، رمز عبور کشور از چالش‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت است.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه شرایط خاص کشور نباید موجب وقفه در روند توسعه و خدمت‌رسانی شود، ادامه داد: در کنار مدیریت شرایط و صیانت از امنیت کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با تمام توان مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی را ادامه دهند تا زندگی مردم دچار وقفه نشود.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در ارتقای کیفیت زندگی جامعه گفت: سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند که ارزش واقعی آن‌ها در زمان فقدان یا تهدید آشکار می‌شود و توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی از اولویت‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه مراکز خدمات سلامت و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه بهداشت، گام‌های مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت مردم استان همدان برداشته شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها