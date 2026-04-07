به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز جامع خدمات سلامت شهید نجات‌الهی نهاوند با قدردانی از تلاش مجموعه بهداشت و درمان و مدیران اجرایی شهرستان اظهار کرد: حضور در میان مردم و افتتاح پروژه‌های خدماتی در شرایط حساس کنونی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی نظام و دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و تقویت امید اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف کشور افزود: مردم ایران اسلامی در روزهای دشوار نیز با صبر، بصیرت و حضور آگاهانه خود در میدان، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند و همین انسجام و همراهی، رمز عبور کشور از چالش‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت است.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه شرایط خاص کشور نباید موجب وقفه در روند توسعه و خدمت‌رسانی شود، ادامه داد: در کنار مدیریت شرایط و صیانت از امنیت کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با تمام توان مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی را ادامه دهند تا زندگی مردم دچار وقفه نشود.

ملانوری شمسی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در ارتقای کیفیت زندگی جامعه گفت: سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند که ارزش واقعی آن‌ها در زمان فقدان یا تهدید آشکار می‌شود و توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی از اولویت‌های جدی مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه مراکز خدمات سلامت و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه بهداشت، گام‌های مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت مردم استان همدان برداشته شود.