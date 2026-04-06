جزئیات تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت مستمر کمیته‌های ستاد انتخابات استان بوشهر از انجام فعالیت‌ها طبق برنامه‌ریزی اعلام شده خبر داد.

وی با اشاره به اعلام اسامی داوطلبان تأیید یا ردصلاحیت‌شده به صورت مکتوب از فرصت چهار روزه برای داوطلبان ردصلاحیت شده‌ به هیئت نظارت شهرستان یا از طریق بخشداری‌ها خبر داد.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستایی در ۴۱۳ حوزه روستایی و هفت حوزه عشایری، از ثبت‌نام سه هزار و ۱۴۹ نفر در این حوزه‌ها خبر داد.

آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات

وی با اشاره به رد صلاحیت ۳۵ نفر از نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستایی و تیره‌های عشایری در استان بوشهر، از تائید صلاحیت ۹۸ درصد از کاندیداها خبر داد.

اخلاقی تعداد افراد ثبت‌نامی برای شورهای شهرهای استان بوشهر را هزار و ۸۲ نفر اعلام کرد و از تائید صلاحیت ۹۷۴ نفر خبر داد.

وی با اشاره به آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در موعد مقر، زمینه‌سازی برای حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات را یک اولویت مهم و ضروری عنوان کرد.