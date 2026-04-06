۳۴ کارگر واحدهای مشمول قانون کار زنجان در جنگ رمضان شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان که با حضور مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارتخانه برگزار شد، افزود: شمار کارگران زخمی در اثر این حملات نیز ۳۳ نفر بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی و برآوردهای انجام شده، در اثر این حملات، حدود ۷۷ کارگر کارگاههای دچار آسیب از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: فعالیت در جبهه اقتصادی در شرایط جنگی کمتر از بودن در پای لانچر نیست، چرا که آرامش جامعه در گرو تامین اقتصادی و تامین امنیت غذایی است.

کریمی از کاهش حوادث کار در این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: میزان حوادث کار منجر به صدمه به کارگران در کارگاههای استان ۵۲ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته در استان زنجان به ۵۰ درصد رسید، گفت: نرخ بیکاری استان تا پایان پاییز سال گذشته هشت درصد ثبت شده و آمار مربوط به فصل زمستان نیز تاکنون از سوی مرکز آمار اعلام نشده است.