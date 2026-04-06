به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دوم سیما، ضمن ابلاغ سلام و احترام فرماندهی کل ارتش و تمامی نیروهای ارتش غیور ایران به پاس حضور آگاهانه ملت ایران در خیابان و حمایت از نیروهای مسلح، با اشاره به اقدامات دشمنان در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: ملت شریف ایران استحضار دارد که ما با یک جنگ ناخواسته و ناجوانمردانه مواجه شدیم. نهم اسفند ماه، تجاوزی به کشور ما انجام شد و ما به دفاع از خون برخاستیم.
وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا و شخص رئیسجمهوری این کشور، پس از این تجاوز، با یک چالش فکری مواجه است از آن جهت که ترامپ نتوانست پاسخ روشن و قانع کنندهای به افکار عمومی جهان درباره چرایی آغاز این جنگ دهد و همین مساله به چالشی برای او تبدیل شده است. افکار عمومی داخل آمریکا هم قانع نشده و حدود ۹ میلیون نفر در خیابانهای این کشور و همچنین مردمان دیگر کشورها، در راهپیماییهای خود، به این اقدام تجاوزکارانه آمریکا، اعتراض کردند.
سخنگوی ارتش با اشاره به عدم همکاری کشورهای متحد آمریکا با این کشور در جنگ علیه ایران، بیان کرد: این کشورها حاضر به همکاری نشدند به ویژه کشورهای اروپایی چون آمریکا و بریتانیا نیز در این جنگ حاضر نشدند و همین مساله، چالش اساسی و بنیادین برای شخص رئیسجمهوری آمریکا ایجاد کرد. در حقیقت این جنگ با فشار صهیونیستها آغاز شده و ناشی از جاهطلبیها است.
وی در ادامه به «چگونگی جنگ» پرداخت و تصریح کرد: در این ایامی که ما درگیر جنگ بودیم، آمریکاییها تمامی اصول انسانی و قواعد بینالمللی را زیر پاگذاشتند. حمله به مدارس از جمله مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به مدارس و مراکز اورژانس، حمله به مراکز داروسازی و زیرساختهای مورد نیاز مردم، همگی نشان از استیصال ایالات متحده آمریکا در این جنگ دارد. این استیصال با تهدید حمله به زیرساختهای انرژی بیشتر عیان شد. همه این چالشها در کنار هم، حکایت از افول بیش از پیش جایگاه آمریکا در میان افکار عمومی جهان دارد.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه آنان با شعار کمک به مردم ایران وارد شدند و امروز زیرساختهای مورد نیاز مردم را هدف قرار میدهند، گفت: ایران اسلامی قطعا با دست برتر در میدان نبرد حاضر است. آنچه میتواند نشانگر پیروز نسبی جنگ تا اینجا باشد، میزان تحقق اهداف اعلامی طرفین است، آنان هدف خود را سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران و تجزیه کشور ایران بزرگ اعلام کرده بودند اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشده و ایران اسلامی، در حال پاسخ به تهدیدات است. در این شرایط، باید آنان را شکست خورده میدان جنگ خواند.
سخنگوی ارتش، در ادامه، روند جنگ را نشانگر «افزایش اعتماد به نفس مجموعه نیروهای مسلح ایران اسلامی» دانست و تاکید کرد: ما در حوزه سخت افزاری، امروز اهداف خود را بهتر مورد اصابت قرار میدهیم و گواه آن نیز آسیبهای وارد شده به طرف مقابل است. در حوزه نرم افزاری نیز با توجه به حمایت گسترده مردم، نیروهای مسلح با افزایش بیش از پیش خود باوری طرف هستند. این روند نشانگر آن است که نیروهای مسلح ما امروزدر قیاس با روزهای اول جنگ، بسیار محکمتر و قویتر ایستادهاند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره روابط میدان و دیپلماسی در شرایط جنگ، بیان کرد: ما در حوزه میدان، مسئول اداره جنگ و جنگیدن هستیم و خود را برای این ماموریت، آماده کردهایم. ارتش نیز براساس قانون اساسی، مشغول انجام وظایف خود است. ما همچنین به گونهای جنگیدهایم که بتوانیم در دراز مدت، این جنگ را مدیریت کنیم به طوریکه تا هر زمان که مسئولان سیاسی و بلندپایه کشور صلاح بدانند، ما میتوانیم این جنگ را ادامه دهیم. در حوزه دیپلماسی نیز وظایف برعهده مقامات مربوطه است هرچند که تعاملات همچون گذشته پابرجاست و امیدواریم به نقطهای برسیم تا دشمن ضمن تنبیه، به پشیمانی هم برسد.
امیر سرتیپ اکرمینیا متذکر شد: ممکن است برخی تصور کنند اظهارات ما مبنی بر لزوم رسیدن جنگ به نقطه پشیمان کننده برای دشمن، از سر هیجان یا دور از عقلانیت است اما این مهم، کاملا عقلانی است. دشمن باید حتما پشیمان شود چراکه ما پس از این جنگ، نیاز داریم به نقطه امنیت برسیم و شاهد جنگ دیگری نباشیم. اگر دشمن به این نقطه برسید، سطح بازدارندگی ایران به جایی خواهد رسید که دشمن اجازه حمله دیگری را به خود نخواهد داد. بنابراین این تداوم جنگ تا پشیمانی دشمن، قطعا و حتما ضامن امنیت و سلامت کشور در آینده است.
وی با بیان اینکه انتظار مردم از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، آن است که دشمن را سرجای خود بنشانیم، گفت: این انتظار، انتظاری به حق و درست است، مردم ما هیچ وقت در طول تاریخ، مردمی جنگطلب نبودند. مردمان ما فرهیخته بودنت و ایران عزیز، همواره کشوری فرهنگی بوده، انقلاب ما نیز انقلابی فرهنگی بود. بنابراین چنین کشور فرهیخته و دارای تمدنی هیچوقت به دنبال جنگ نبوده، ما امروز هم به دنبال جنگ نیستیم و اتفاقا برای آنکه دیگر جنگی شکل نگیرد، باید جنگ را به گونهای اداره کنیم تا بازدارندگی کامل برای کشور ایجاد شود.
سخنگوی ارتش باردیگر به حضور میدانی مردم اشاره و تصریح کرد: حضور مردم در صحنه در قیاس با جنگ ۱۲ روزه، به مراتب اثربخشتر بوده است. ما در جنگ قبلی، همدلی مردم را داشتیم ولی در این جنگ، شاهد میدانداری مردم هستیم به طوری که در پیام مقام معظم رهبری نیز این مهم مورد اشاره قرار گرفت. در حقیقت حضور مردم در خیابان، مکمل حضور نیروهای مسلح در میدان است.
وی در خاتمه، به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت و خاطرنشان کرد: من توفیق حضور در کنار این شهید بزرگوار را داشتم. شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، ۸ سال فرمانده کل ارتش بودند و در جنگ ۱۲ روزه، به عنوان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند. آنچه باعث توفیقات این شهید عزیز شد، اخلاص او بود. این شهید، با روحیه تفکر راهبردی و فردی بسیار مخلص بود که میتوانست روندهای سازمانی را دچار تغییر کند. این تغییرات ساختاری در ارتش هم در دوران مدیریت این شهید عزیز، اتفاق افتاد که آینده ارتش را تضمین کرده است. این شهید عزیز در حوزه مدیریت و فرماندهی نیز، سبکی خاص داشت به طوریکه بسیار با کارکنان، صمیمانه و مهربانانه برخورد میکردند و در نهایت نیز ما شاهد ایجاد تغییر در دکترین نظامی ایران از تدافعی به تهاجمی در دوره مدیریت این شهید عزیز بودیم
نظر شما