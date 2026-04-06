استاندار گیلان: فرهنگ کاشت درخت باید نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر دوشنبه در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه گیلان در زراعت چوب فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، بر احیا و توسعه جنگل تأکید کرد و اظهار داشت: تلاش بر این است فرهنگ کاشت درخت برای افزایش سرانه فضای سبز استان بیش از پیش نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه هرچه قدر تعصب به جنگل کم شود، در حق آیندگان جفا شده است، خواستار توجه ویژه به توسعه جنگل و حفاظت از انفال شد.

استاندار گیلان افزود: با عنایت به توجه ویژه و تأکیدات فراوان رهبر شهید و همچنین رهبر انقلاب اسلامی در صیانت از انفال و توسعه و افزایش عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی و اجرای طرح‌های کاشت یک میلیارد درخت و پویش سرو ایران، اهمیت این موضوع باید با ارائه برنامه‌های تحولی در جامعه به خوبی تبیین شود.

حق‌شناس تصریح کرد: باید به این باور برسیم که هرگونه هزینه در حفظ و توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری، سرمایه‌گذاری است و همگان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

تولید روزانه ۱۸۰۰ تن زباله در گیلان

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله اظهار کرد: آلودگی آب‌های زیرزمینی و تهدید بخش کشاورزی به‌ویژه در استان‌های شمالی موضوعی جدی است و باید برای آن راهکارهای عملی و سریع اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه حجم پسماند در استان‌های شمالی بالاست، افزود: روزانه حدود یک هزار و ۸۰۰ تن زباله در استان تولید می‌شود که مدیریت صحیح آن نیازمند زیرساخت و همکاری ملی است.

حق‌شناس همچنین به پروژه‌های مرتبط با تبدیل پسماند اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط استان تلاش شده با دریافت مجوزهای لازم از سازمان استاندارد، بخشی از پسماند به مواد قابل استفاده در بخش کشاورزی تبدیل شود تا علاوه بر کاهش حجم دفن، از ظرفیت‌های بازیافتی نیز استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از طرح‌های مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: این طرح‌ها علاوه بر ضرورت زیست‌محیطی، به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های اجرایی نیازمند همراهی ملی هستند.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مسائل مربوط به اراضی دولتی در استان اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کنیم مسائل حقوقی و کاربری این اراضی به‌گونه‌ای حل شود که هم منافع مردم و هم ملاحظات قانونی و توسعه‌ای استان تأمین شود.

تأکید معاون وزیر جهاد بر حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی

در ادامه این دیدار، «رضا افلاطونی» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر لزوم توجه به حفظ اراضی ملی در کشور اظهار داشت: سیاست سازمان منابع طبیعی حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی است، اما در عین حال در مواردی که واگذاری‌ها بر اساس قوانین وقت انجام شده باشد، تصمیم‌گیری‌ها باید با رعایت ملاحظات حقوقی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد.

به گفته افلاطونی، این سازمان آمادگی دارد با همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پرونده‌های مرتبط با اراضی واگذار شده را بررسی کرده و برای تعیین تکلیف آن‌ها راهکار قانونی ارائه دهد.

وی تصریح کرد: مأموریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی است که این عناصر در حفظ امنیت غذایی و حیاتی مردم تأثیر بسیاری دارند.