برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید پنج شنبه صبح در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین شهادت رهبر شهید قائد امت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان، استاندار همدان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
استاندار همدان در این جلسه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در این ایام شاهد جلوههای کمنظیری از حضور مردمی در صحنههای مختلف بودیم حضوری که در خیابانها، مساجد، حسینیهها و گلزارهای شهدا نمود پیدا کرد و بار دیگر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.
حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت شهدا جلوهای از حماسهآفرینی ملت ایران بود، افزود: آنچه در این روزها در سطح کشور و بهویژه در استان همدان شاهد آن هستیم، حرکتهای خودجوش مردم، با عشق به ایران اسلامی، دفاع از نظام و پشتیبانی از نیروهای مسلح شکل گرفته است.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای مراسم اربعین شهادت رهبر شهید گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در سطح استان برگزار خواهد شد که از جمله آنها میتوان به برگزاری محافل انس با قرآن کریم، تجمعات مردمی، برنامههای فرهنگی، هنری و ورزشی و نیز آیینهای ویژه هیئتهای مذهبی اشاره کرد.
استاندار همدان افزود: مراسم اصلی گرامیداشت اربعین شهادت رهبر شهید صبح روز پنجشنبه در میدان امام خمینی (ره) همدان برگزار میشود و در ادامه نیز برنامههایی در مساجد و بهویژه در چهل مسجد شهر همدان پیشبینی شده است و این برنامهها بهصورت همزمان در شهرستانهای استان نیز با محوریت ستادهای محلی برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای فعالان فرهنگی، اجتماعی و همه دستاندرکاران برگزاری این مراسمها ادامه داد: از مردم عزیز و همیشه در صحنه استان دعوت میکنم با حضور گسترده در این مراسم، گرامیداشت اربعین شهادت رهبر شهید را به یک رویداد بزرگ ملی و جلوهای از اقتدار و اتحاد ملت ایران تبدیل کنند.
ملانوری شمسی تأکید کرد: این مراسم میتواند نمادی از قدرشناسی ملت ایران از مجاهدتهای رهبر شهید و نیز تجدید بیعتی استوار با رهبر جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، بیعتی که استمرار راه شهدا و پاسداری از عزت و استقلال ایران اسلامی را تضمین خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به فداکاریهای شهدای این ایام ادامه داد: از نوزادان چندروزه تا فرماندهان و بزرگان این سرزمین، همه در راه دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند و یقیناً ملت ایران با حضور حماسی خود در مراسم اربعین، یاد و نام آنان را جاودانهتر خواهد ساخت.
