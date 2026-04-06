به گزارش خبرگزاری مهر، «سی جی تی ان» در تحلیلی درباره تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران نوشت: آنچه (پیشتر) در ظاهر به‌ عنوان روندی دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ ها دنبال می‌ شد، در عمل به پوششی برای پیشبرد گزینه نظامی تبدیل شد و «فریب دیپلماسی» واشنگتن را برملا کرد.

در تحلیل این رسانه آمده است: حمله آمریکا به ایران نه‌ تنها معادلات امنیتی منطقه را به‌ طور ناگهانی دگرگون کرد، بلکه آخرین امیدها به دستیابی به یک توافق سیاسی از مسیر گفتگو را نیز از میان برد. به‌ ویژه آنکه تنها چند روز پیش از آغاز این حملات، مقام‌ های میانجی از پیشرفت ملموس در مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا خبر داده بودند و قرار بود گفتگوهای فنی در وین ادامه یابد.

تحلیل «سی جی تی ان» اضافه می کند: شواهد میدانی از جمله تحرکات نظامی همزمان با مذاکرات، نشان می‌ دهد که واشنگتن از ابتدا نیز گزینه نظامی را به‌ طور جدی دنبال می‌ کرده و دیپلماسی را صرفاً به‌ عنوان ابزاری برای مدیریت زمان و آماده‌ سازی صحنه عملیات به کار گرفت.