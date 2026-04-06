پیکر جانباز دفاع مقدس و عضو سابق شورای شهر مشهد تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر غلامحسین صاحبی جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس و عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد ظهر دوشنبه در مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.

نمازمیت با حضور اقشار مختلف مردم توسط آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در صحن کوثر حرم مطهر رضوی اقامه و در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.

مرحوم صاحبی عضویت در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم شورای اسلامی شهر مشهد را در کارنامه داشت. آن مرحوم در دوره ششم رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر در شورای اسلامی مشهد بود که به‌منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داد.

صاحبی پانزدهم فروردین ماه جاری بعد از طی یک دوره بیماری در ۵۷ سالگی درگذشت.

غلامحسین صاحبی در سال ۱۳۴۸ در روستای سینی واقع در شهرستان کلات نادری به دنیا آمد او دارای مدرک دکتری دامپزشکی بود و در دوران دفاع مقدس ماهها در جبهه حضور داشت.

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان‌های خراسان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان، رئیس اداره نظارت بر بهداشت و مواد غذایی دامپزشکی استان از دیگر سوابق وی بود.