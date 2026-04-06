به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه رسمی ستاد انتخابات استان در سال جدید، با رد هرگونه شائبه درباره عدم برگزاری انتخابات، اظهار داشت: تمامی فرآیندهای اجرایی بر اساس روزشمار وزارت کشور در حال انجام است و انتخابات در موعد مقرر، یازدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل کمیته های اجرایی، فنی و پشتیبانی، افزود: موضوعاتی از جمله آمادگی مساجد، همکاری هیئت امناء و تأمین زیرساختهای مخابراتی با حضور مسئولان مربوطه بررسی و هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.

احمدپور مهمترین اولویت را مشارکت گسترده مردم دانست و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، حضور پرشور مردم در انتخابات یک ضرورت ملی است و پاسخ قاطعی به فضاسازیهای دشمنان خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین با بیان اینکه انتخابات در ۷۰۵ روستا و ۲۸ شهر برگزار میشود، تصریح کرد: بیش از ۴۶۰۰ نفر نامزد در بخش روستایی و حدود ۱۱۲۰ نفر در بخش شهری با یکدیگر رقابت خواهند کرد که نشاندهنده رشد ۲۸ تا ۳۰ درصدی ثبتنام در حوزه شهری و ۱۰ تا ۱۲ درصدی در حوزه روستایی نسبت به دوره قبل است.

وی از پیش بینی بیش از ۱۱۰۰ شعبه اخذ رأی در سطح استان خبر داد و گفت: در این شعب، حدود ۱۳۰۰ صندوق رأی گیری مستقر خواهد شد. همچنین ۷۰۵ شعبه روستایی پیش بینی شده که بخش عمده آنها در شهرستان قزوین مستقر هستند.

احمدپور در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور پای صندوقهای رأی، خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثری نشان دهنده انسجام ملی و بیاعتباری ادعاهای معاندان خواهد بود و به عنوان یک سند افتخار برای کشور ثبت می شود.