به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی عصر دوشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری گفت: هدف ما ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم است و دستگاههای اجرایی با همراهی سایر نهادها تلاش میکنند خدماترسانی بدون توقف و در بهترین کیفیت ارائه شود.
وی درباره سیاستهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان توضیح داد: مردم شایسته برخورداری از رفاه بهتر و حمایتهای مستمر هستند و ما با تمام توان در پی ارائه خدمات شایسته و متناسب با نیاز آنان هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به شرایط کشور در ماههای اخیر و همزمانی آن با ایام پرترافیک نوروزی اظهار داشت: بازدیدهای میدانی گستردهای از واحدهای تولیدی استان انجام شد تا مشکلات از نزدیک شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
حسینیشیروانی ادامه داد: در این بازدیدها علاوه بر قدردانی از تلاش کارگران و کارفرمایان، با ارائه راهکارها و حمایت در تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش از توقف تولید جلوگیری شد و خوشبختانه هیچ تعطیلی گستردهای گزارش نشد.
وی درباره طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: با هدف جبران حذف ارز ترجیحی، این طرح در استان با موفقیت اجرا شد و در مرحله سوم بیش از یکمیلیون خانوار مازندرانی از آن بهرهمند شدند. حضور مسافران نوروزی نیز سبب شد این رقم از تعداد خانوارهای استان بیشتر ثبت شود و با این وجود، کمبود کالاهای اساسی ایجاد نشد.
حسینیشیروانی به اقدامات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پرداخت بیمه بیکاری و تمدید مهلت حق بیمه کارفرمایان موجب شد فشار اقتصادی بر کارگاهها کاهش یابد و رضایت نسبی جامعه کارگری ایجاد شود.
وی درباره آموزش و نظارت بر ایمنی کارگران گفت: سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر-ساعت آموزش ایمنی برگزار شد و بازرسی از کارگاههای پرخطر به صورت ویژه دنبال شد تا سلامت و امنیت محیط کار تضمین شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین درباره مشاغل سخت و زیانآور گفت: حدود ۱۷ هزار پرونده در این حوزه بررسی و تعیین تکلیف شد و بخش عمدهای از آنها منجر به صدور رأی قانونی شد.
حسینیشیروانی در پایان تأکید کرد: با همکاری دستگاهها و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس، تلاش میکنیم مشکلات کارگران، کارفرمایان و تعاونیها به سرعت شناسایی و حل شود و روند تولید و خدمات بدون وقفه ادامه یابد.
