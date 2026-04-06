یوسفی: اجرای مصوبات شورای گفتگو شرط حفظ تولید و اشتغال در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی عصر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار کرد: تحقق این شعار در گرو همدلی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و حمایت عملی از بخش تولید است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از محدودیتها، تولیدکنندگان را در موقعیتی دشوار قرار داده است، افزود: فعالان بخش خصوصی با وجود همه مشکلات، به صورت شبانهروزی در حال تأمین نیازهای کشور هستند و اجازه ایجاد کمبود در بازار را ندادهاند.
یوسفی با تأکید بر نقش شورای گفتگو در حل مسائل اقتصادی استان اظهار کرد: مصوبات این شورا باید بهطور کامل توسط دستگاههای اجرایی اجرا شود، چراکه بیتوجهی به آنها میتواند روند تولید و اشتغال را با آسیب مواجه کند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: وجود زیرساختهای مناسب و همچنین موقعیت راهبردی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچهبرون، فرصت مهمی برای توسعه تجارت و تأمین کالاهای اساسی کشور فراهم کرده است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی از جمله کمبود نقدینگی و نیاز به سرمایه در گردش گفت: تسهیل در فرآیندهای مالیاتی، بیمهای و بانکی میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید داشته باشد و از کاهش اشتغال جلوگیری کند.
یوسفی با قدردانی از همراهی استاندار گلستان در پیگیری امور اقتصادی استان افزود: تسریع در تصمیمگیریها و بهرهگیری از اختیارات استانی میتواند روند حل مشکلات را سرعت ببخشد و زمینه بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
وی تأکید کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهمترین بسترهای تعامل و تصمیمسازی اقتصادی است و تقویت ضمانت اجرای مصوبات آن، موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای کارآمدی این شورا خواهد شد.
نظر شما