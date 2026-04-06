به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی عصر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مجموعهای از مشکلات از جمله تأمین نهادههای دامی، مسائل بیمهای و محدودیت در واردات مواد اولیه روبهرو هستند.
وی افزود: در گفتگو با مرغداران مشخص شده است که کمبود نهادهها به یکی از مهمترین دغدغههای این بخش تبدیل شده و این موضوع به طور مستقیم بر روند تولید اثر گذاشته است.
نوروزی با اشاره به کاهش جوجهریزی در واحدهای تولیدی اظهار کرد: کاهش حدود ۵۰ درصدی جوجهریزی نتیجه مستقیم مشکلات در تأمین نهادهها و مواد اولیه است که باید برای آن تصمیمگیری فوری صورت گیرد.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس با انتقاد از فشارهای اقتصادی موجود گفت: در سه سال گذشته تورم ۳۵ درصدی را تجربه کردهایم و امروز نمیتوان انتظار داشت این شرایط بدون تصمیمات اساسی و اصلاح ساختارها جبران شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات بیمهای کارگران واحدهای تولیدی اظهار کرد: برخی بنگاهها با صدها نیروی کار فعالیت میکنند اما در حوزه تأمین اجتماعی با معوقات و مشکلات جدی مواجهاند که این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاههای مسئول است.
نوروزی با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال پایدار افزود: اگر هدف ما حفظ اشتغال است، باید برای کارگران و واحدهای تولیدی تصمیمات حمایتی و مؤثر اتخاذ شود، در غیر این صورت فشار بر بخش تولید افزایش خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای تأمین مواد اولیه و مشکلات واردات گفت: این مسائل در ماههای اخیر تشدید شده و اثر مستقیم آن در کاهش تولید و افزایش هزینهها قابل مشاهده است.
نماینده مردم علیآبادکتول تأکید کرد: برگزاری جلسات شورا باید به سمت تصمیمسازیهای جدی و اجرایی حرکت کند تا بتواند گرههای اصلی حوزه تولید و اشتغال استان را باز کند.
