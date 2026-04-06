افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۸ خانوار کرمانشاهی که در شرایط جنگ تحمیلی نیاز به حمایت فوری و سرپناه داشتند، هم‌اکنون با تلاش نیروهای امدادی در یکی از مدارس شهر کرمانشاه اسکان اضطراری یافته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه آمار این خانوارها در طول شبانه‌روز متغیر است، افزود: این افراد آسیب‌دیده در حال حاضر در مدرسه حضرت امام علی (ع) واقع در محله فرهنگیان فاز یک کرمانشاه مستقر شده و در امنیت کامل به سر می‌برند.

وی در پایان با اشاره به تأمین نیازهای اولیه این هم‌استانی‌ها خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از این عزیزان، بسته‌های ۷۲ ساعته معیشتی، موکت، پتو و سایر اقلام امدادی و ضروری توسط جمعیت هلال‌احمر استان تأمین و در میان آن‌ها توزیع شده است تا در شرایط فعلی دغدغه نیازهای اولیه را نداشته باشند.