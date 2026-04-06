  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

حمله دشمن متجاوز به اسکله‌های دوحه قشم و لیردف جاسک ۲ شهید در پی داشت

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به اسکله دوحه در جزیره قشم و اسکله گوگسر در لیردف جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با تأیید حملات اخیر دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به اسکله‌های غیرنظامی و مردمی استان اظهار داشت: در حمله به اسکله دوحه در جزیره قشم، متأسفانه دو نفر مجروح شدند که با حضور به موقع نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در اسکله گوگسر جاسک نیز یک فروند لنج صیادی هدف حمله مستقیم دشمن جنایتکار قرار گرفت که در این حادثه، دو نفر از صیادان به شهادت رسیدند.

معاون استاندار هرمزگان در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی بهبودی برای مجروحان، تأکید کرد: دشمن بداند که این حملات تروریستی خللی در اراده و مقاومت مردم این منطقه ایجاد نخواهد کرد.

کد مطلب 6793487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها