به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی با تأیید حملات اخیر دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به اسکله‌های غیرنظامی و مردمی استان اظهار داشت: در حمله به اسکله دوحه در جزیره قشم، متأسفانه دو نفر مجروح شدند که با حضور به موقع نیروهای امدادی و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در اسکله گوگسر جاسک نیز یک فروند لنج صیادی هدف حمله مستقیم دشمن جنایتکار قرار گرفت که در این حادثه، دو نفر از صیادان به شهادت رسیدند.

معاون استاندار هرمزگان در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا و آرزوی بهبودی برای مجروحان، تأکید کرد: دشمن بداند که این حملات تروریستی خللی در اراده و مقاومت مردم این منطقه ایجاد نخواهد کرد.